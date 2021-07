Conducerea militară din Myanmar a eliberat aprope 2300 de opozanți

După ce armata a preluat puterea, pe 1 februarie, şi a destituit guvernul ales al lui Aung San Suu Kyi, forţele de securitate au reprimat în mod sângeros mişcarea de protest împotriva regimului militar.

Mai mult de 880 de civili au fost ucişi şi aproape 6.500 au fost arestaţi, potrivit unui ONG local.

Circa 200 de persoane s-au adunat de dimineaţa în faţa închisorii de trist renume Insein, ce datează încă din perioada colonială, la Rangoon, după ce autorităţile au anunţat o amnistie.

Strânşi în faţa unor baricade, unii dintre ei ţineau în mâini umbrele pentru a se proteja de o ploaie uşoară, alţii aveau flori.

Un bărbat a declarat că aşteaptă în faţa închisorii în speranţa de a o vedea pe fiica sa, o manifestantă, eliberată.

„Sunt tare mândru de ea. Am încurajat-o să lupte până când vor câştiga”, a spus el.

Spre seară, 2.296 de manifestanţi au fost eliberaţi din închisori ale ţării, a anunţat biroul de informaţii al juntei într-un comunicat.

În februarie, junta a eliberat circa 23.000 de deţinuţi, iar unele grupuri de apărare a drepturilor omului şi-au exprimat atunci temerea că această decizie este menită să decongestioneze închisorile pentru a putea primi opozanţi ai militarilor.

Asociația pentru Protecția Prizonierilor (AAPP), o organizație non-profit din THailanda, a spus că această eliberare în masă are rolul de a da impresia că ocupația militară s-a relaxat.

”Evenimentele de astăzi sunt menite să demonstreze că e o relaxare în opresiunea juntei. Nu este cazul”, a transmis AAPP într-un comunicat.

Potrivit AAPP, mai mult de 5.200 de oameni sunt închiși, iar 883 au fost uciși.

