Cum i-a manipulat Elon Musk pe cei care au votat pe Twitter pentru vânzarea unei părți din averea sa

Miliardarul și-a exercitat opțiunea de achiziție a titlurilor la preț preferențial și a vândut apoi o parte din titluri pentru a face rost de banii necesari pentru a plăti impozite aferente veniturilor realizate pe seama acțiunilor cumpărate.

Opțiunile de achiziție fructificate de Musk reprezintă aproximativ 9% din cele pe care va trebui să le exercite până în august 2022.

În caz contrar, opțiunile de cumpărare a titlurilor la preț preferențial vor expira.

Dar monetizarea acestor opțiuni va avea ca rezultat un impozit federal de 1 miliard de dolari.

Musk va trebui, de asemenea, să plătească în California un impozit a cărui sumă nu este cunoscută.

Musk s-a mutat în Texas, unde nu există impozit statal pe venit, însă California are o astfel de taxă, de 13,3%.

Musk a efectuat un foarte mediatizat sondaj pe Twitter în weekend, întrebându-i pe fanii săi dacă ar trebui să înceapă să vândă acțiuni pentru a plăti taxe în contul așa-numitelor câștiguri nerealizate.

Sintagma se referă la câștigurile rezultate din fluctuația valorii acțiunilor, în condițiile în care aceste titluri nu sunt vândute. Actuala administrație democrată vrea să impoziteze aceste câștiguri.

Însă intenția lui Elon Musk nu a fost aceea de a plăti impozite în baza unei legi care nu există și, deci, nu-l poate obliga.

Adevărata motivație pentru vânzarea de acțiuni a fost aceea de a satisface obligațiile de reținere a impozitelor în urma exercitării drepturilor de achiziție a unor titluri la preț preferențial, arată CNN.

Sâmbăta trecută, Elon Musk a postat pe Twitter următorul comentariu:

"Se vorbește mult în ultimul timp despre 'câștigurile nerealizate' ca despre un mijloc de evitare a impozitelor, așa că propun să vând 10% din acțiunile mele la Tesla. Voi respecta rezultatele sondajului, oricare ar fi ele", a scris Musk.

58% din cele 3,5 milioane de votanți i-au cerut lui Musk să-și vândă acțiunile.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?