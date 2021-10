"Cârtița" Facebook se întâlnește cu membrii Comitetului care poate obliga rețeaua să-și schimbe deciziile de conținut

Haugen a furnizat avocaților și presei mii de documente în sprijinul acuzațiilor că Facebook utilizează algoritmi care favorizează afișarea de conținut bazat pe ură și dezbinare, pentru a crește angajamentul utilizatorilor și a-și maximiza profiturile.

Ea a fost audiată într-o subcomisie a Senatului SUA, unde a spus că utilizarea Facebook de către lideri și regimuri autoritare ridică îngrijorări "de resortul siguranței naționale" a SUA.

Haugen a mai arătat că platforma răspândește printre tineri conținut dăunător, asociat cu tulburări alimentare.

"În lumina gravelor acuzații făcute la adresa Facebook de către d-na Haugen, i-am transmis o invitație de a se adresa Comitetului în următoarele săptămâni, invitație care a fost acceptată", a menționat, luni, într-un comunicat de presă această structură independentă, care are capacitatea de a analiza și, eventual, schimba deciziile Facebook în ceea ce privește conținutul.

"Membrii Comitetului apreciază oportunitatea de a discuta experiențele doamnei Haugen și de a strânge informații care pot ajuta la promovarea unei mai mari transparențe și responsabilități din partea Facebook, prin deciziile și recomandările noaste în diverse cazuri", se mai spune în comunicatul menționat.

La rândul său, Frances Haugen a confirmat pe Twitter, luni, că a accepta invitația Comitetului de Supraveghere Facebook de a-i pune pe membrii acestuia la curent cu ce a aflat în lunile în care a lucrat pentru companie.

"Facebook a mințit Comitetul în mod repetat și abia aștept să le spun adevărul", a adăugat ea.

I have accepted the invitation to brief the Facebook Oversight Board about what I learned while working there. Facebook has lied to the board repeatedly, and I am looking forward to sharing the truth with them.