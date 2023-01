De ce a ales Germania să anunțe miercuri că trimite Ucrainei tancuri Leopard 2 | Zelenski a avut o surpriză

"Principalele tancuri germane de luptă, extinderea în continuare a sprijinului de apărare și a misiunilor de antrenament, undă verde partenerilor pentru livrarea de arme similare. Tocmai am aflat despre aceste decizii importante și oportune într-o discuție la telefon cu cancelarul Olaf Scholz. Le sunt sincer recunoscător cancelarului și tuturor prietenilor noștri din Germania", a scris Zelenski, miercuri după-amiază, pe Twitter.

German main battle tanks, further broadening of defense support & training missions, green light for partners to supply similar weapons. Just heard about these important & timely decisions in a call with @OlafScholz. Sincerely grateful to the Chancellor and all our friends in ??.