"Îi vom găsi pe criminali!" | Zelenski promite dreptate pentru prizonierul executat de ruși după ce a spus "Slava Ukraini"

Un clip distribuit pe rețelele sociale de pe un cont Telegram arată un bărbat în uniformă de luptă ucraineană, neînarmat, care fumează o ultimă țigară și apoi spune "Slava Ukraini" (Glorie Ucrainei).

În secunda următoare, el se prăbușește secerat de gloanțele trase de persoane care nu apar în cadru.

"Astăzi, a fost publicat un videoclip care arată cum ocupanții au ucis cu brutalitate un luptător care le-a spus, curajos, în față: 'Glorie Ucrainei!'.

Vreau să răspundem cu toții, uniți, la cuvintele sale: 'Glorie eroului! Glorie eroilor! Glorie Ucrainei! Îi vom găsi pe criminali", a spus președintele ucrainean în discursul său nocturn.

Atenție, imagini cu impact emoțional!

An Ukrainen soldier was executed by russians.

The last word came out from his mounth, before he inhales last smoke, was “Slava Ukraine”



The tiredness and boredome in his eyes explains everything. HERO #Ukraine #Russia pic.twitter.com/Yxp2y43ITm