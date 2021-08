Talibanii au deschis focul asupra civililor în Jalalabad, după ce protestatarii au dat jos steagul militanților. Surse locale indică morți și răniți

Clipuri video și fotografii distribuite pe rețelele sociale arată cum mulțimea a escaladat monumentul pe care era arborat steagul grupării, alb, cu declarația de credință, Shahada, scrisă cu negru.

Protestatarii au pus în loc drapelul național negru-roșu-verde, cu stemă în mijloc.

Exact moment when the Taliban flag was removed and Afghan flag installed today in Jalalabad which led to Taliban firing at the crowd of Afghan locals. pic.twitter.com/JJ0G5Ou9uq