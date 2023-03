Masacru la școală în SUA: o femeie de 28 de ani a ucis cu o armă semi-automată trei copii, pe directoarea școlii și încă doi adulți, la Nashville

Informația este difuzată de CNN, care menționează că atacatoarea a fost identificată de poliție drept Audrey Hale, de 28 de ani.

Hale a fost împușcată mortal de polițiști după ce a deschis focul, printr-o fereastră, asupra ofițerilor trimiși la locul atacului.

Femeia a absolvit anul trecut Colegiul de Artă Nossi din Nashville și lucra ca designer grafic, având și o slujbă part-time, în care făcea cumpărături pentru diverși clienți, precizează sursa citată.

Site-ul televiziunii americane conservatoare Fox News scrie că Audrey Hale era o femeie transgender care se identifica drept persoană masculină pe profilul de pe rețeaua LinkedIn.

Înscrisuri găsite de anchetatori arată că ea și-a plănuit minuțios atacul.

La domiciliul său, polițiștii au găsit alte două puști, dintre care una țeavă scurtă.

Potrivit informațiilor coroborate de investigatori, Audrey Elisabeth Hale și-a condus în cursul dimineții de luni mașina personală, o Honda Fit, în campusul școlii, unde a parcat vehiculul.

Potrivit informațiilor coroborate de investigatori, Audrey Elisabeth Hale și-a condus în cursul dimineții de luni mașina personală, o Honda Fit, în campusul școlii, unde a parcat vehiculul.

Ea a tras asupra ușii de sticlă a intrării în școală pentru a pătrunde în interior.

Ea a tras asupra ușii de sticlă a intrării în școală pentru a pătrunde în interior.



Police release footage showing the former pupil entering the school and walking around, while alarms flash.https://t.co/h8XHSp9DGq pic.twitter.com/5OCMxr7kBR