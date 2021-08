Talibanii l-au capturat pe "Leul din Herat", veteranul care le-a ținut piept islamiștilor în al treilea cel mai mare oraș din Afganistan

Înainte să apară știrea capturării sale, ultimele informații indicau că veteranul (foto, bărbatul cu barbă albă) și combatanții săi erau asediați de insurgenți într-o clădire din Herat, al treilea cel mai mare oraș afgan.

Herat avea să cadă în mâinile insurgenților în cursul serii de joi, 12 august, urmat, la scurt timp, de Kandahar, al doilea oraș din țară, considerat "căminul" talibanilor.

O înregistrare video difuzată pe rețelele sociale îl arată pe Ismail Khan într-un vehicul, intervievat de islamiști.

Warlord Ismail Khan is caught alive by the Taliban in Herat. In this short clip he is being interviewed by Taliban. He says he never expected this to happen. He said he is being treated well. pic.twitter.com/GkVQKdFWIE