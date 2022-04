Pisicile, aliați de nădejde pentru soldații ucraineni în vreme de război. Cum își arată felinele susținerea

Chiar dacă nu pot să tragă cu arma, pisicile nu se tem de ele. Iar cutia cu gloanțe poate fi cel mai bun loc pentru a se cuibări.

De când a început războiul, au apărut tot mai multe imagini cu refugiații care au fugit din calea bombardamentelor cu tot cu animalele de companie. Au rămas în Ucraina pisicile care nu aveau stăpâni, cele ai căror oameni au rămas și ei sau cele care și-au pierdut stăpânii în lupte.

Soldații ucraineni le-au adoptat, iar ele i-au răsplătit cu dragoste. Imaginile și videoclipurile cu soldații care salvează și adoptă animalele în vreme de război au ajuns virale pe internet.

Good evening, we're from #Ukraine



Allegedly #Kherson - land of delicious tomatoes, stunning nature, courageous protesters and brave cats. #Russians clearly have no chances to survive here#RussianUkrainianWar pic.twitter.com/6gfDNzRn49 — Oksana Ostapchuk (@O_Ostapchuk) April 2, 2022

Și felinele care trăiesc în buncăre, alături de stăpânii lor, le fac viața mai frumoasă. Uneori, reacțiile lor la sunetele bombelor sunt evidente, dar rămân lângă oamenii lor.

A traumatized cat in Kyiv finds itself constantly drawn to the sounds of shelling and gunfire mere kilometers away from its home.. #Ukraine pic.twitter.com/CRzuM9EEbe — Battle Leaks Independent (@leaks_battle) April 2, 2022

Pentru că afecțiunea micilor animale pentru ucraineni loviți de război îi ajută pe aceștia să treacă mai ușor peste vremurile dificile, dar și pentru că aceste imagini sunt emoționante și au cucerit o lume întreagă, o pagină de Instagram a fost denumită ”ukrainianwarcats”.

”În vremuri ca acestea, adevărații iubitori de animale iau măsuri reale. Un proiect din Ucraina numit „Pisici de război ucrainene” adună imagini cu pisicuțe care stau cu oamenii lor atât greu, cât și la bine. De la perne moi, până la adăposturi anti-bombă și linia frontului, prietenii blănoși își mângâie stăpânii cu tot ce pot.

Proiectul are ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la agresiunea rusă în Ucraina. Este un documentar incredibil al evenimentelor tragice care afectează toată lumea din Ucraina, chiar și animalele”, au transmis administratorii.