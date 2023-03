Cum a montat Rusia arestarea jurnalistului american Evan Gershkovich după un "film" similar din anii '80

Kremlinul a reacționat cu reținere la arestarea jurnalistului american Evan Gershkovich, în timp ce publicația acestuia, The Wall Street Journal, a cerut eliberarea sa imediată.

Evan Gershkovich a fost reținut și încarcerat la Ekaterinburg, potrivit unei comunicări făcute joi de Serviciul Federal de Securitate, FSB.

El a fost acuzat de spionaj iar o instanță rusă a ordonat încarcerarea sa pentru cel puțin două luni.

"Prin decizia din 30 martie 2023 a Judecătoriei Lefortovsky din Moscova în legătură cu E. Gershkovich, suspectat de săvârșirea unei infracțiuni în temeiul articolului 276 din Codul penal al Federației Ruse, a fost dispusă măsura preventivă a detenției pe o perioadă de 1 lună și 29 de zile, adică până la 29 mai 2023", se arată în hotărârea instanței moscovite.

Purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov, a fost solicitat de presa străină să comenteze situația.

"Aceasta este prerogativa FSB. Ei au făcut deja o declarație. Noi nu avem nimic de adăugat. Singurul lucru pe care îl pot adăuga este că, din câte știm, a fost prins în flagrant", a declarat Peskov.

Autoritățile ruse fac adesea afirmații nefondate cu privire la activitatea jurnaliștilor străini, notează CNN.

CNN i-a cerut lui Peskov să clarifice ce înseamnă "prinderea în flagrant" a unui jurnalist acuzat de spionaj.

"Nu pot să clarific. Nu am detalii. Încă o dată, aceasta este prerogativa serviciilor speciale care se luptă cu spionii", a răspuns oficialul rus.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse a fost, de asemenea, întrebat dacă arestarea lui Gershkovich are legătură cu un reportaj pe care acesta l-a realizat anterior sau cu un material la care lucra în prezent.

El a dat același răspuns: "Nu pot spune. Nu cunosc detaliile."

Peskov a adăugat însă că președinția rusă "cunoaște" activitatea jurnalistului american și este la curent cu materialele publicate de acesta.

The Wall Street Journal neagă acuzațiile FSB

Publicația The Wall Street Journal a transmis, joi, că "respinge cu vehemență acuzațiile FSB" și că solicită eliberarea imediată a lui Evan Gershkovich.

"Evan Gershkovich este un reporter de încredere, dedicat muncii sale. Suntem solidari cu Evan și cu familia sa", a precizat publicația americană.

Gershkovich este primul jurnalist american arestat în Rusia și acuzat de spionaj, din 1986.

În acel an, la data de 2 septembrie, ziaristul Nick Daniloff, care lucra pentru US News and World Report, a fost reținut de KGB, precursorul actualului FSB, pentru o acuzație similară.

Pe atunci, Ronald Reagan era președintele SUA, iar Moscova conducea lagărul comunist al țărilor care făceau parte din Uniunea Sovietică.

Nick Daniloff, arestat de ruși la Moscova, acum aproape 37 de ani, după ce americanii au arestat un rus la New York

Legăturile dintre cele două blocuri politico-militare erau extrem de tensionate, iar comentatorii avertizau în legătură cu riscul ridicat al unui război nuclear, așa cum era să se întâmple în epoca Kennedy - Hrușciov.

După arestarea din 1986, Daniloff a fost încarcerat săptămâni întregi în condiții de izolare, până când administrația Reagan a reușit să-i negocieze eliberarea.

Vorbind la o conferință de presă după ce a fost pus în libertate, jurnalistul a subliniat că, fără "interesul foarte profund și personal" al președintelui Reagan în cazul său, ar fi rămas, probabil, în închisoare pentru o lungă perioadă de timp.

"În cazul meu, FBI-ul a arestat un sovietic la New York pentru spionaj, iar rușii m-au arestat apoi pe mine", a declarat Daniloff, acum în vârstă de 88 de ani, pentru CNN.

El a adăugat că negocierea administrației Reagan, care i-a obținut eliberarea, a implicat o soluție "pentru tipul care a fost arestat la New York".

Joi, purtătorul de cuvânt de la Kremlin a refuzat să comenteze dacă arestarea lui Gershkovich a fost o răzbunare, în replică la arestarea de săptămâna trecută a lui Serghei Vladimirovici Cerkasov în SUA.

Cerkasov a fost acuzat de spionaj în favoarea Moscovei.

"Nu am nimic de comentat pe acest subiect", a fost răspunsul lui Dmitri Peskov, când a fost întrebat de o legătură între arestările lui Gershkovich și Cerkasov.

