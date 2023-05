Rusia acuză atacuri cu drone inamice în trei regiuni de la granița cu Ucraina

Aleksandr Gusev, guvernatorul regiunii Voronej, susține că drone inamice au atacat o instalație militară.

"În această dimineață, o tentativă de atac cu două drone inamice a fost zădărnicită la o instalație militară din Voronej", a scris Gusev pe Telegram.

Potrivit acestuia, o dronă a fost deviată de la cursul său și a căzut, iar cea de-a doua a fost distrusă după ce a luat foc.

Citește și: Radu Tudor: "Armata rusă a ajuns a doua, dar nu din lume, ci din Ucraina"

Autoritățile ruse au raportat, de asemenea, atacuri cu drone în regiunile Belgorod și Kursk.

Roman Starovoit, guvernatorul regiunii Kursk, a spus că o dronă inamică a fost doborâtă iar resturile acesteia au căzut în satul Tolmacevo (foto principală și interior), provocând pagube la o conductă de gaz și la fațada unei case, fără a exista victime.

Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod, a declarat, miercuri, că explozia unei drone inamice în timpul unui atac nocturn asupra satului Olkovatka a avariat mai multe clădiri și o mașină.

Dronele au jucat un rol important în războiul declanșat de Rusia în Ucraina.

In the village of #Tolmachevo, #Kursk region, fragments of a downed drone fell on a private house.



It is also reported that two drones attacked a military training ground in the #Voronezh region. According to preliminary data, 14 Russian soldiers were injured. pic.twitter.com/yJrVrCkpf2