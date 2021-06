Un scafandru s-a salvat miraculos după ce a fost înghițit de o balenă: „Dintr-o dată am simțit această lovitură puternică și totul s-a întunecat"

Bărbatul a stat în jur de o jumătate de minut în gura balenei înainte de a fi eliberat.

În timp ce se afla pe fundul nisipos al oceanului căutând homari, americanul a fost prins în lanțul alimentar al uriașului mamifer, când a remarcat că a fost înghițit complet de acesta.

”Dintr-o dată, am simțit cum mă trage ceva și am văzut deodată totul complet negru”, rememorează Packard, după ce a fost externat din spitalul Cape Cod. La scurt timp, bărbatul și-a dat seama că a fost înghițit de o balenă.

Pentru a se elibera, a început să se zbată ca să îi transmită animalului că ceva nu este în regulă. Stânjenită de mișcările bărbatului îmbrăcat în costum de scafandru, balena l-a scos afară, la suprafața oceanului.

„Dintr-o dată a ieșit la suprafață, a clătinat din cap şi m-a eliberat. Am fost aruncat în aer și am aterizat în apă. Nu-mi venea să cred că am ieșit de acolo şi pot povesti acest lucru”, a mărturisit scafandrul.

Michael Packard a fost scos din apă de un coleg cu care venise şi a fost dus la un spital din apropiere.

Biologul Jooke Robbins, directorul Studiilor asupra balenei cu cocoașă de la Centrul de Studii de Coastă al Provincetown, a declarat că întâlnirea neobișnuită a fost cel mai probabil un accident.

„Nu vedem cu adevărat balene cu cocoașă care fac așa ceva în mod normal.

Cred că a fost o surpriză pentru toți cei implicați”, a spus aceasta. Jooke Robbins susţine că balenele încearcă să adune rapid un volum mare de alimente în gură, iar când fac asta, nu văd neapărat totul.

Incidentele în care balenele cu cocoașă înghit oameni sunt rare. Esofagul acestei specii este mult prea mic pentru a înghiți un om, dar în situații extraordinare când acest fapt se întâmplă, acestea sunt incomodate și îi elimină pe gură la suprafața apei.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal