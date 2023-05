Serghei Șoigu a fost filmat într-un buncăr subteran din Zaporojie. Moscova a omis să spună când a avut loc vizita ministrului rus

"În cursul activității în zona operațiunii militare speciale, ministrul Apărării al Federației Ruse, generalul de armată Serghei Șoigu, a inspectat postul de comandă avansat al uneia dintre formațiunile grupului de luptă Vostok pe direcția Zaporojie", a menționat Ministerul rus Apărării într-un comunicat citat de CNN.

Ministerul rus a publicat, de asemenea, o înregistrare video cu Șoigu mergând printr-un buncăr subteran, discutând cu ofițerii și acordând medalii.

"Distincțiile sunt o înaltă apreciere a activității voastre militare. Vă mulțumesc pentru asta. Sper că veți continua să serviți cu credință țara noastră, în beneficiul poporului său. Felicitări și aveți grijă de voi", spune Șoigu în materialul video.

