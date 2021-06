SUA anunță noi sancțiuni la adresa Rusiei, în cazul disidentului Aleksei Navalnîi. "Vom viza armele chimice", spune consilierul lui Joe Biden

"Pregătim un alt pachet de sancțiuni în acest caz", a declarat duminică, la CNN, Jake Sullivan, consilierul președintelui Joe Biden pentru Securitate Națională.

"De-a lungul timpului, am arătat că, atunci când vine vorba să răspundem acțiunilor dăunătoare ale Rusiei, poziția noastră rămâne la fel de fermă, fie că e vorba despre (atacul informatic asupra companiei) SolarWinds, despre amestecul (Rusiei) în alegeri sau despre Navalnîi", a continuat oficialul, intervievat în cadrul emisiunii State of the Union (Starea Uniunii).

Noile sancțiuni vor viza armele chimice

Consilierul președintelui Biden a mai spus că sancțiunile vor fi impuse când SUA "se vor putea asigura că vizează țintele corecte"

"Când vom face asta, vom impune noi sancțiuni cu privire la armele chimice", a adăugat Sullivan.

Aleksei Navalnîi a fost arestat în ianuarie anul curent, când s-a întors în Rusia, fiind reținut de polițe chiar pe aeroport

Navalnîi a revenit în țară după mai multe luni petrecute în Germania, unde s-a recuperat în urma tentativei de asasinat cu agentul neurotoxic Noviciok.

SUA, mai multe țări vestice și însuși Navalnîi au acuzat public Kremlinul pentru tentativa de asasinat.

Navalnîi, 23 de zile în greva foamei, după încarcerare

Navalnîi a fost judecat și condamnat pentru încălcarea termenilor eliberării condiționate, mai exact, pentru că nu s-a prezentat la circa de poliție din Moscova în perioada în care se afla în spital, în Germania.

El a primit o pedeapsă de 3 ani și jumătate de detenție, din care trebuie să execute efectiv doi ani și opt luni, întrucât i s-a scăzut perioada petrecută în arest la domiciliu.

După încarcerarea lui Navalnîi, administrația Biden a avertizat că vor exista "consecințe serioase" dacă acesta moare în închisoare.

Opozantul rus a intrat în greva foamei pe 31 martie, acuzând administrația rusă că îi refuză dreptul de a fi consultat de un medic.

El a ieșit din greva foamei la finele lunii aprilie, după ce medicii au avertizat că riscă să moară în urma acestei forme extreme de protest.

Ce sancțiuni au impus SUA până în prezent în cazul Navalnîi

La începutul lunii martie, Departamentul american al Trezoreriei a sancționat mai mulți oficiali guvernamentali ruși în dosarul Navalnîi.

Între aceștia, Alexandr Bortnikov, directorul FSB, succesorul KGB, Alexandr Kalașnikov, șeful serviciului federal al penitenciarelor din Rusia, Igor Krasnov, procurorul general al Rusiei dar și Andrei Yarin și Serghei Kirienko, directori adjuncți la cancelaria liderului rus, și Aleksei Krivoruciko și Pavel Popov, miniștri adjuncți al Apărării.

Sancțiunile implică blocarea activelor celor sancționați și care se află în posesia unor persoane din SUA dar și interdicția generală ca persoanele din SUA să interacționeze cu cei sancționați.

"Persoane din SUA" înseamnă atât persoane fizice cât și entități juridice legal constituite în SUA.

Cazul Navalnîi a fost pe agenda discuțiilor dintre Joe Biden și Vladimir Putin, purtate săptămâna aceasta, la Geneva.

Chestionat de ziariști în legătură cu Navalnîi, Putin a spus atunci, fără a rosti numele disidentului, că acesta a făcut tot ce a depins de el pentru a ajunge la închisoare.

"Domnul în discuție s-a dus în străinătate pentru tratament.De îndată ce a mers la spital, și-a expus materialele video pe internet ...

A vrut în mod conștient să încalce legea. A făcut exact ce a dorit să facă.Deci, ce fel de discuție putem avea în legătură cu el?", a comentat Putin, evitând să pronunțe numele lui Navalnîi.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal