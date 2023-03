Top 25 cele mai frumoase destinații din lume, publicat de CNN. Cinci dintre ele sunt în Europa

CNN a publicat topul celor mai frumoase 25 de locuri din lume. Cinci dintre acestea sunt în Europa.

CNN precizează că frumusețea este Subiectivă și nu există o părere unanimă cu privire la cele mai frumoase locuri din lume, dar lista reprezintă un bun început pentru planificarea călătoriilor.

1. Pădurea Impenetrabilă Bwindi, Uganda

Densă, luxuriantă și de altă lume, Pădurea Impenetrabilă Bwindi este una dintre ultimele redute ale gorilelor de munte. Câteva sute de exemplare locuiesc în acest parc național protejat de UNESCO, iar vizitatorii au posibilitatea de a face drumeții și de a se întâlni cu grupurile obișnuite. Totuși, biodiversitatea sa se extinde mult dincolo de cei mai faimoși locuitori ai săi. Aproape 350 de specii de păsări și aproximativ 220 de specii de fluturi pot fi găsite în întinderea sa de 331 de kilometri pătrați.

2. Samburu, Kenya

Datorită inaccesibilității sale în inima Kenyei, Samburu este un refugiu pentru unele dintre cele mai fermecătoare animale sălbatice din Africa. Pajiștile și peisajele presărate cu salcâmi din rezervația sa națională găzduiesc girafa reticulată și zebra lui Grevy, pe cale de dispariție, precum și tabăra de pionierat Elephant Watch Camp.

3. Muntele Toubkal, Maroc

Cu o înălțime de 4.167 de metri, Muntele Toubkal își revendică titlul de "acoperișul Africii de Nord". Drumul spre vârful său trece în zigzag prin văi pustii, pe lângă sanctuare sfinte și urcă pe câmpuri de zăpadă abrupte înainte de a ieși pe o creastă care se desprinde pentru a oferi alpiniștilor priveliști de neegalat asupra Munților Atlas. Este o lume liniștită, departe de agitația din apropiere, în Marrakech.

4. Parcul forestier național Zhangjiajie, China

Primul sit al Patrimoniului Mondial UNESCO din China, Parcul Forestier Național Zhangjiajie din provincia Hunan este cunoscut pentru pilonii săi impunători de gresie. Explorate cel mai bine pe jos, potecile sale din spate reprezintă o modalitate ușoară de a scăpa de aglomerație și de a găsi cele mai bune priveliști. Pe măsură ce coboară ceața, este ușor de înțeles de ce această zonă a fost mult timp o sursă de inspirație pentru picturile tradiționale chinezești.

5. Golful Ha Long, Vietnam

Golful Ha Long este una dintre cele mai populare atracții naturale din Asia de Sud-Est și unul dintre cele mai frumoase locuri din Vietnam. Cu 1.969 de insulițe de calcar impunător și ape adânci și verzi, care găzduiesc o multitudine de sate plutitoare, acesta este un loc unde timpul se oprește în loc. Se poate naviga pe bărci de tip junk boat sau pe caiac și vizitatorii se pot pierde în zonele mai liniștite ale acestui colț vast și fascinant al Mării Chinei de Sud.

6. El Nido, Filipine

La extremitatea nordică a insulei filipineze Palawan, El Nido este baza ideală pentru o aventură de scufundări. Golful Bacuit Bay, în vest, este cel mai bun loc pentru a începe, cu lagune și golfuri puțin adânci care găzduiesc o gamă incredibilă de viață marină. Nici plajele sale nu sunt prea rele: Plaja Nacpan este o adevărată felie de paradis; apele albastre și nisipul alb imaculat îi satisfac chiar și pe cei mai pretențioși dintre amatorii de plajă, în timp ce orașul liniștit Sibaltan din est oferă relaxare tropicală într-un cadru care pare imposibil de învins.

7. Rotorua, Noua Zeelandă

Cu peisajele sale de altă lume și legăturile strânse cu cultura Maori, Rotorua este cea mai mare „glorie” a Noii Zeelande. Hot Water Beach, pe malul lacului Tarawara, este locul ideal pentru o baie în apele încălzite geotermal. „Faceți o drumeție printre sequoia californiene înalte de 60 de metri (197 de picioare) în pădurea Whakarewarewa și priviți lacurile din regiune, genul de priveliște care pare că nu poate fi egalată niciodată atunci când o luați cu asalt”, scrie CNN.

8. Kata Tjuta, Australia

Cunoscută în trecut sub numele de Olgas, Kata Tjuta, în inima Centrului Roșu al Australiei, este unul dintre cele mai sacre locuri din cultura aborigenă. Poporul Anangu, care trăiește aici de peste 22.000 de ani, gestionează terenul împreună cu autoritățile australiene din parcuri. Cupolele de piatră ale sitului sunt explorate cel mai bine atunci când lumina se schimbă la răsărit și la apus - tururi dedicate, conduse de oamenii Anangu, explică semnificația "Many Heads" și locul lor în miturile lor tradiționale, cunoscute sub numele de povești Dreamtime.

9. Maldive

Nisipul celor 1.200 de insule ale sale este cât se poate de alb, iar apa este de un albastru profund care pune în umbră toate celelalte mări. Națiunea Maldivelor din Oceanul Indian s-a dezvoltat în primul hotspot tropical din lume pentru un motiv. Cel mai bun lucru este că există o mulțime de plaje, cu peste 100 de stațiuni private și pensiuni primitoare și accesibile în jurul atoliilor Male și Ari: „Savurați un cocktail, faceți o baie sau scufundați-vă în unele dintre cele mai frumoase recife de corali de pe planetă, unde bancurile de pești măturați și rechinii se ascund în adâncuri”.

10. Petra, Iordania

Petra, orașul antic nabatean Petra, perfect conservat, este renumit pentru pasajul îngust al Siq-ului, care duce la faimoasa Trezorerie sau Al Khazna: „Explorați templele, mormintele și aleile sale pe o cămilă sau încălțați-vă cizmele de mers pe jos și faceți o drumeție pe aleile sale pentru o experiență cu adevărat fascinantă”.

11. Deșertul Atacama, Chile

Cu cel mai senin cer de pe planetă, deșertul Atacama din Chile este destinația supremă pentru observarea stelelor. Este cel mai arid deșert de pe Pământ, ceea ce înseamnă că norii sunt aproape inexistenți, așa că, și fără un telescop, se pot vedea priveliști ale cerului de noapte care taie respirația. Peisajul este, de asemenea, uimitor, cu cratere adânci și vulcani în flăcări vizibile la orizont în timp ce soarele apune.

12. Rezervația Monteverde Cloud Forest, Costa Rica

Învăluită într-un nor aproape permanent, Rezervația Monteverde Cloud Forest din Costa Rica este cel mai magic colț al acestei țări mici și pline de biodiversitate. Mediul său umed este un paradis pentru o gamă uimitoare de păsări, pisici mari și insecte: „Fiți cu ochii în patru pentru a vedea strălucitorul quetzal, una dintre cele mai frumoase păsări de pe Pământ. Traseele sinuoase prin subpădurea luxuriantă facilitează și ele explorarea”.

13. Ciudad Perdida, Columbia

Accesibil doar pe jos, Ciudad Perdida (Orașul pierdut) din Columbia este una dintre cele mai fascinante ruine antice de pe Pământ. Considerat a fi anterior Machu Picchu din Peru cu până la 650 de ani, terasele și statuile orașului atrag mult mai puțini vizitatori, ceea ce face ca explorarea să fie mult mai puțin agitată. Drumeția către Ciudad Perdida în sine este una dintre cele mai mari drumeții din lume, o aventură de mai multe zile prin pădurea tropicală luxuriantă, care este de neuitat pe cât de dificilă.

14. Dominica

Dominica este cunoscută sub numele de "insula naturii" cu un motiv întemeiat. Acest mic stat din Caraibe, axat mai degrabă pe izvoarele termale și pe drumeții prin pădurile tropicale decât pe plajă, nu seamănă deloc cu insulele vecine. Lacul Boiling Lake, în Parcul Național Morne Trois Pitons, este accesibil prin poteci abrupte și muntoase, un corp de apă eteric care merită cu prisosință drumeția. Pentru scafandri, Champagne Reef, cu exploziile sale de plante și pești colorați, este un adevărat paradis.

15. Svalbard, Norvegia

Situate în mijlocul Oceanului Arctic, între Polul Nord și Norvegia continentală, Insulele Svalbard sunt destinația perfectă pentru explorarea polară. Miile de urși polari fac din Svalbard unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru a vedea de aproape aceste creaturi din ce în ce mai evazive, în timp ce cerul său întunecat de iarnă este în mod regulat învăluit de aurora boreală: „Plimbați-vă cu snowmobilul sau faceți o plimbare cu husky prin peisajul de zăpadă monocrom”.

16. Lacul Bled, Slovenia

Apa albastră strălucitoare. Fundalul înălțător al Alpilor Iulieni. Faimoasa biserică cocoțată pe o insulă în centrul său. Nu este de mirare că Lacul Bled s-a transformat în ultimii ani într-una dintre cele mai în vogă destinații din Europa. Asta înseamnă aglomerație mare în timpul verii, dar vizitatorii nu trebuie să se lase descurajați. Prielnic pentru drumeții și aventuri de înot, acesta este un colț al Sloveniei care cere să fie explorat.

17. Cappadocia, Turcia

Coasta mediteraneană a Turciei primește toată atenția atunci când vine vorba de a obține odihna necesară. Dar Cappadocia, în adâncul câmpiilor anatoliene din centrul țării, este cea mai mare bijuterie a țării. ”Hornurile zânelor” de lângă Gerome sunt cea mai durabilă priveliște din zonă, cu biserici și mănăstiri antice sculptate în formațiunile geologice bizare. Orașele sale subterane sunt, de asemenea, opriri esențiale.

18. Positano, Italia

Situat pe superba Coastă Amalfi din Italia, Positano este unul dintre cele mai frumoase localități din Europa. Cunoscut pentru superbele sale hoteluri de tip boutique și restaurantele de pe malul apei, dar și pentru biserica bizantină Maria Assunta, este locul perfect pentru o escapadă de vară: „Asigurați-vă că îi apreciați forma completă luând o barcă de pe plaja de pietriș pentru priveliști excelente la apus”.

19. Lake District, Marea Britanie

Munții spectaculoși, vremea mohorâtă și lacurile străvechi au contribuit la transformarea Lake District, protejat de UNESCO, într-o sursă de inspirație pentru artiști, visători și hoinari. Poezia lui Wordsworth și Coleridge a contribuit la transformarea acestui colț uimitor al Angliei într-un paradis turistic, în timp ce ghidurile și hărțile desenate de mână ale drumețului Alfred Wainwright au făcut din acest loc o destinație obligatorie pentru cei care fac drumeții și pentru cei care doresc să scape de agitația orașului.

20. Parcul Național Lacurile Plitvice, Croația

Statutul Croației ca fiind cea mai bună evadare europeană în aer liber a fost asigurat de mult timp. Iar în Parcul Național Lacurile Plitvice, care se bucură de protecție încă din 1949, se află una dintre cele mai impresionante priveliști din lume: 16 lacuri conectate prin cascade care schimbă în mod constant formarea rocilor de tuf peste care curg. O rețea vastă de poteci și trotuare în jurul lacurilor facilitează explorarea, cu păduri luxuriante și o faună sălbatică seducătoare la fiecare pas.

21. Insula Vancouver, Canada

Cu peste 3.220 de kilometri de coastă, aproape 10.000 de lacuri și hectare de munți înalți, Insula Vancouver este ca și cum ar fi Canada în miniatură. Surfingul este de clasă mondială, în timp ce vizitatorii se pot alătura unei excursii estivale cu barca pentru posibilele observări de orci. Iubitorii de uscat au destule de apreciat în ceea ce privește traseele care străbat insula, încurajând explorarea cu bicicleta sau pe jos: „Îndreptați-vă spre pădure, pe urmele elanului Roosevelt și ale urșilor grizzly, pentru mai multe senzații tari”.

22. Parcul Național Denali, Alaska

Casa celui mai înalt vârf din America de Nord, Parcul Național Denali este unul dintre cele mai liniștite locuri de pe Pământ. Cele 6 milioane de acri de spațiu sălbatic reprezintă o evadare perfectă, fie într-o aventură de alpinism, fie într-o plimbare cu autobuzul de-a lungul drumului Denali Park Road: „În septembrie și octombrie, fiți atenți la elanii angajați într-un obicei anual - masculi care se luptă pentru dominație, adesea până la moarte. Urșii grizzly pot fi văzuți, de asemenea, pe tot parcursul anului. Veniți iarna pentru a avea șansa de a zări aurora boreală”.

23. Horseshoe Bend, Arizona

Niciun meandru de râu nu captează imaginația la fel de mult ca Horseshoe Bend. Aici, râul Colorado se întoarce pe sine, după ce și-a petrecut mii de ani croindu-și un drum prin deșert. Aproape de intrarea în Parcul Național Grand Canyon, se află la o distanță de mers pe jos de cel mai apropiat drum, ceea ce face foarte ușoară fotografierea rapidă de la punctul de belvedere de deasupra marginii exterioare a curburii.

24. Badlands, Dakota de Sud

Renumit pentru bogatele sale straturi de fosile, Badlands, numit de tribul nativ Lakota pentru terenul său arid și extrem, nu seamănă cu niciun alt loc din Statele Unite. Scurtul Door Trail oferă priveliști superbe ale vârfurilor stâncoase suprarealiste care acoperă peisajul. Este posibil să se campeze aici, urmărind răsăritul soarelui și colorând rocile în nuanțe strălucitoare.

25. Monument Valley, Utah

Monument Valley este Vestul Sălbatic al imaginației. Mesele și butte-urile roșii care se ridică deasupra deșertului sunt legendare. Ideal pentru o excursie cu mașina, emblematica Route 163 oferă unele dintre cele mai bune priveliști ale acestui ținut protejat: „Este posibil să vă apropiați în excursii călare și să vă trăiți visele din filmele western”.