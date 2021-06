SUA triplează dozele de vaccin trimise în Taiwan, la două săptămâni după ce Beijing-ul a denunțat "cea mai mare provocare" din mandatul lui Joe Biden

SUA s-au angajat, inițial, să trimită 750.000 de doze dar cantitatea finală a fost mai mult decât triplul celei anunțate în primă instanță.

Președinta din Taiwan, Tsai Ing-wen, a mulțumit SUA pentru "gestul de prietenie".

Oficialii americani au spus, la rândul lor, că donația arată angajamentul SUA față de un "aliat-cheie" în regiune.

Taiwan, teritoriu autoguvernat de zeci de ani, dar asupra căruia China revendică suveranitatea, a înregistrat succese în lupta cu pandemia însă a înregistrat, recent, o creștere a numărului de infectări, în condițiile unei campanii de vaccinare cu rezultate modeste.

Doar 6% dintre cei 23 de milioane de locuitori au primit până în prezent o doză de vaccin,

Guvernul taiwanez a acuzat China că îi pune piedici în demersurile de a achiziționa vaccinuri de la producătorii din statele vestice.

În mandatul președintelui Joe Biden, Statele Unite au crescut donațiile de vaccin anti-COVID către statele aliate și țările sărace.

Potrivit unor analiști, SUA încearcă să-și reclădească pe scena internațională credibilitatea afectată în mandatul președintelui Donald Trump, și în acest sens apelează la "diplomația vaccinului", la concurență cu China.

Wheels up! Our donation of 2.5 million vaccine doses is on the way to Taiwan, whose health partnership with the U.S. helped save lives here and around the world. @StateDept is proud to support @POTUS’ commitment to help the world defeat COVID-19. pic.twitter.com/J0rgy753bs