Vladimir Putin, declarația zilei după ce a inaugurat un eveniment tehnico-militar la Moscova

O declarație în acest sens a fost făcută, luni, de președintele rus Vladimir Putin în cadrul ceremoniei de deschidere a evenimentului "Armata 2022".

Este vorba despre un forum tehnico-militar internațional, găzduit la centrul expozițional și de conferințe "Patriot" din Moscova.

"Rusia prețuiește sincer legăturile istorice puternice, prietenești și de încredere cu țările din America Latină, Asia și Africa. Suntem gata să oferim aliaților noștri cele mai moderne tipuri de arme, de la cele de calibru mic până la vehicule blindate și artilerie, avioane de luptă și vehicule aeriene fără pilot", a spus Putin în cuvântul de deschidere.

"Apreciem foarte mult faptul că țara noastră are mulți aliați, parteneri, oameni cu idei similare pe diferite continente", a continuat el.

Președintele rus a subliniat, de asemenea, avantajele antrenării soldaților străini în Rusia și a adăugat că își invită aliații să facă exerciții militare comune.

