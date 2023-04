Zelenski a vizitat frontiera cu Belarus: "Se construiesc fortificații pentru invazie"

Волинь. Кордон України з Білоруссю та Польщею. Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Усі ми пишаємося, що у нас є такі міцні прикордонники. Збережіть міць, справедливість та лють, яка є у нас при захисті нашої держави. Всім тільки Перемоги! —— Volyn. Ukraine's border with Belarus and Poland. It is an honor for me to be here today to thank our border guards for protecting the state border. For the protection of our state in Bakhmut. I know how firmly you stood there, holding Bakhmut. We are all proud that we have such strong border guards. Keep the power, justice and fury we have in defending our state. I wish you all only Victory!