”Am mâncat 250 de ouă în 7 zile!” Ce a descoperit la analize după 33 de ouă în fiecare zi

Valentin Bunea, un inginer care a pus bazele unui program de nutriție, a făcut un experiment. A mâncat 33 de ouă zilnic, timp de 7 zile.

Sursa foto: pixabay

”În noiembrie 2022 am făcut analize, apoi am mâncat 33 de ouă de găină zilnic timp de o săptămână și apoi am făcut analize din nou.

OK, dar de ce?

Primul motiv ar fi să închidem discuțiile despre cum oul este nociv, cade greu la ficat, etc. Oul este o bijuterie nutritivă și în vremurile în care trăim este o sursă incredibil de ieftină de proteină (dar și minerale și vitamine).

Este evident că nu vă recomand să mâncați zeci de ouă pe zi. Dar cred că 2-3 ouă pentru doamne și 4-5 pentru bărbați este un început bun.

Cred cu tărie că mulți copii ar putea vedea îmbunătățiri cognitive dar și în dezvoltarea fizică prin adiția oului (zilnic) în alimentație. Oul este extrem de nutritiv, ieftin, foarte versatil, cu o rată de absorbție de aproape 100%, cu o digestie ușoară și rapidă și cu spectrul complet de aminoacizi în proporțiile corecte.

Cum a fost?

Ziceam că în noiembrie 2022 am mâncat 33 de ouă de găină zilnic timp de 7 zile consecutive. Din ziua 2 mi-a dispărut complet senzația de foame. Mi-a dispărut orice poftă de dulce. Densitatea nutritivă a oului aduce aceste efecte fabuloase.

Oul este un fel de „Ozempic” (acea injecție scumpă care taie pofta de mâncare) doar că natural, aproape gratis, delicios, versatil și fără efecte secundare.

Bijuterii

Ca să fie o bijuterie nutritivă, oul trebuie musai să provină de la găini care cresc în mediul lor natural. Găini care stau afară și mănâncă atât vegetale cât și insecte. Nu doar cereale într-o hală luminată artificial.

Provocarea

Din ziua 2 am fost nevoit să fac ceea ce nu recomand nimănui de 10 ani. Unul dintre pilonii filozofiei mele spune să mănânci DOAR când ți-e foame. Nu pentru că ai auzit că micul dejun este „cea mai importantă masă a zilei”. Nu pentru că este ora mesei sau pentru oricare alt motiv. Nu ți-e foame, nu mănânci. Simplu. Ți-e foame? Mănânci mâncare până te saturi. Fără pâine, cartofi prăjiți, dulciuri, sucuri. Nu e ca și cum nu știi ce îngrașă.

De ce am pus stop?

Voiam să mănânc 33 de ouă pe zi timp de 30 de zile dar m-am oprit după 7 zile. Motivul pentru care am oprit experimentul este… Că nu mi se pare normal să mănânc când nu mi-e foame.

Din 2010 de când am slăbit și mă mențin urmez acest principiu care m-a ajutat enorm. Prefer să îmi investesc voința, disciplina, resursele în altceva care să ajute. Nu să mănânc când nu mi-e foame.

Vreau să fii convins că nu aș fi renunțat pentru nimic în lume dacă făceam analizele și consideram că puteam să mai storc ceva din aceste experiment.

Analizele după 7 zile

Potrivit valorilor analizelor înainte și după 7 zile, valorile pentru colesterol și trigliceride sunt aproape identice. Transaminazele (ALT / AST / GGT) sunt identice. Markerii de inflamație (VSH, PCR, fibrinogen) au chiar valori mai mici.

Creștere spectaculoasă

Se poate observa o creștere spectaculoasă de 43% pentru fierul seric în doar 7 zile. Motivul? Oul este o sursă excelentă de fier biodisponibil.

Scădere spectaculoasă

Surpriza zilei? Scăderea acidului uric cu 50% în doar 7 zile cu minim 200g de proteine pe zi.

Ca să conchid

Cred că putem să conchidem din analiza comparativă că PENTRU MINE oul nu este nociv în niciun fel.

Pentru mine, prima masă din zi, de mai bine de 10 ani, reprezintă o omletă de 5-7 ouă. Acum, eu nu recomand nimănui să mănânce zeci de ouă zilnic. Eu îți recomand să faci ce face Valentin. Să îți faci analize. Să pui în alimentație 3 ouă zilnic timp de 7 zile. Apoi să îți faci analize din nou și să le compari. Te vezi cu medicul tău și luați împreună cea mai bună decizie.

Ai foarte mare dreptate dacă spui că exemplul meu personal nu are nicio valoare clinică. Adevărul este că în ultimii 70 ani niciun studiu nu a reușit să demonstreze cauzalitate între consum de ouă și orice afecțiune la care te-ai putea gândi.

Pe cale de consecință, într-un final, în 2015 în SUA în cadrul cincinalului organizat de Dietary Guidelines Advisory Committee colesterolul alimentar a fost scos de pe lista „substanțelor îngrijorătoare”.

Excepții

Există însă o mențiune legată de cei denumiți „hyper - responders”. Un procent foarte mic din populație reacționează ciudat chiar și la 2 ouă pe zi. Acestor persoane le crește abrupt nivelul de colesterol. Din păcate, un nivel crescut de colesterol pe o perioadă de zeci de ani este în relație de cauzalitate cu apariția bolilor de inimă. Deci, dacă vrei să mănânci 2-3-4 ouă pe zi fă ca mine. Testează Colesterol total, HDL, LDL, VLDL. Mănâncă 3-4 ouă zilnic timp 1-2-3 săptămâni. Apoi testează din nou și vezi dacă s-a schimbat ceva. Efectul se poate vedea în doar câteva zile”, scrie inginerul Valentin Bunea pe o rețea socială.