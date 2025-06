3 minerale necunoscute până acum au fost găsite în sud-vestul Statelor Unite

Oamenii de știință au descoperit trei minerale complet noi în statul New Mexico. Este vorba despre raydemarkit, virgilluetit și stunorthropit. Sursa foto: Getty Images & Instagram /@earthdotcom

Geologia a scris istorie în sud-vestul Statelor Unite. O echipă de geologi a descoperit trei minerale necunoscute până acum şi au fost făcute publice imagini cu acestea. Noile minerale găsite abia acum de oamenii de ştiinţă se numesc raydemarkit, virgilluetit și stunorthropit, a relatat publicaţia Indian Defence Review (IDR).

3 minerale necunoscute, descoperite în statul New Mexico

Geologii care lucrează în sud-vestul Statelor Unite au făcut o descoperire remarcabilă: trei noi tipuri de minerale au fost identificate în comitatul Luna, aflat în statul New Mexico. Această descoperire, detaliată într-un studiu publicat de The Canadian Journal of Mineralogy and Petrology, este importantă nu doar datorită noilor adăugiri în regnul mineral, ci și pentru că astfel de descoperiri sunt extrem de rare.

Potrivit celor de la Indian Defence Review, noile minerale au primit următoarele denumiri: "raydemarkit", "virgilluetit" și "stunorthropit". Aceste trei minerale identificate recent de specialişti au ridicat numărul total al tipurilor de minerale cunoscute la 5.998, un progres notabil în domeniul geologiei. Întregul studiu poate fi consultat sub titlul "Raydemarkite: The Natural Analogue of Synthetic α-Phase MoO₃".

Deși descoperirea unor noi tipuri minerale este un eveniment rar, ea rămâne esențială pentru aprofundarea înțelegerii noastre asupra mineralogiei Pământului. Cookes Peak, locul în care a avut loc această premieră în lumea geologilor, continuă să ofere perspective geologice surprinzătoare, iar această ultimă descoperire deschide noi oportunități pentru cercetări științifice viitoare.

O privire detaliată asupra celor 3 minerale nemaivăzute de omenire: raydemarkit, virgilluetit și stunorthropit

La Cookes Peak, un vârf care atinge 2.562 de metri altitudine în comitatul Luna, statul New Mexico, noile minerale descoperite au fost analizate cu rigurozitate. Această zonă, cunoscută pentru nucleul său de granodiorit bogat în minerale, a fost de mult timp un punct de interes geologic. Cele trei minerale nou identificate – raydemarkit, virgilluetit și stunorthropit – prezintă proprietăți chimice și structurale unice, care le diferențiază clar de mineralele cunoscute anterior.

Combinația dintre factorii de mediu și procesele geologice specifice acestei regiuni a făcut posibilă formarea acestor compuși rari, conform sursei citate.

Raydemarkitul, de exemplu, formează cristale fine, sub formă de ace, care măsoară doar 1 milimetru în lungime, dar sunt remarcabil de flexibile. Formula sa chimică, MoO₃·H₂O (n.r.: oxid de molibden hidratat), corespunde unui material sintetic creat pentru prima dată în anul 1903. Testele de laborator au confirmat că structura sa este alcătuită din lanțuri duble de octaedre MoO₅ distorsionate, legate prin legături de hidrogen, ceea ce conferă mineralului flexibilitatea sa neobișnuită.

Denumirea mineralului raydemarkit provine de la geologul Ramon "Ray" S. DeMark, iar structura cristalină a fost confirmată prin difracție de raze X. Acest mineral nou a fost recunoscut oficial de către Comisia Internațională de Mineralogie (IMA).

Pe lângă raydemarkit, virgilluetitul și stunorthropitul prezintă, de asemenea, proprietăți remarcabile. Virgilluetitul are aceeași compoziție chimică, dar cristalizează într-o structură lamelară monoclincă, similară cu cea a tungstitului. În schimb, stunorthropitul apare sub formă de lame scurte, de culoare lăptoasă.

Aceste minerale reprezintă pași distincți, dar esențiali, în înțelegerea proceselor geologice și a mecanismelor de cristalizare în condiții naturale, au mai precizat jurnaliştii de la IDR.

Presa de peste ocean a scris că muntele Cookes Peak rămâne o fascinaţie continuă pentru geologi, întrucât aceştia sunt convinşi că poveştile pe care le are de oferit întregii lumi nu s-au încheiat. Şi asta întrucât, cele mai înalte culmi ale acestuia rămân parţial explorate, motiv pentru care există posibilitatea ca, în viitor, să fie găsite noi minerale, pe care omenirea nu le-a mai întâlnit până acum.