5 idei IEFTINE pentru amenajarea gradinilor

Amenajarile exterioare sunt la fel de importante ca decorarea fiecarei incaperi a casei. Ele denota atentia pe care o acorzi detaliilor, abilitatile decorative pe care le detii, cu siguranta, o dovada a statusului tau si motivatiei de a locui intr-un loc frumos, ingrijit si mereu atragator. Asadar, de ce sa nu aloci bugetul necesar decoratiunilor si plantelor pentru gradina ta, indiferent cat spatiu ai la dispozitie?

In functie de stilul tau de viata si de propriul simt estetic, poti organiza gradina casei in variate moduri, astfel incat sa te simti intotdeauna in largul tau intr-o adevarata oaza de liniste si relaxare. Chiar si atunci cand ai la dispozitie un mic spatiu pe care sa il organizezi dupa bunul plac, poti transforma curtea in cel mai iubit loc de acasa. Desigur, cu cat design-ul va fi mai complex, cu atat costurile vor fi mai mari, insa exista variante ieftine pentru cei care nu isi doresc sa cheltuiasca prea mult pentru amenajarea propriului colt de rai in gradina casei.

Afla din acest articol 5 idei ieftine si practice pentru decorarea gradinii:

1. Recicleaza obiectele si da-le o noua viata in gradina. Scaune, fotolii, canapele, mese sau dulapuri mai vechi pot deveni, dupa ce sunt retapitate si vopsite, cele mai atragatoare lucruri din gradina ta. Creeaza un contrast de culoare placut, optand pentru albastru celest, rosu infocat sau galben, ce vor iesi, cu siguranta, in evidenta printre plantele verzi si florile multicolore. Pentru a le da un aspect vintage, rascheteaza-le pe alocuri.

2. Economiseste atunci cand vine vorba de iluminatul gradinii. Intrucat nu vei avea intotdeauna nevoie de multe lumini aprinse, monteaza o plafoniera LED de la Electric14 care nu consuma energie electrica. Modelele cu senzor sunt recomandate pentru gradini, fiind corpurile de iluminat indispensabile atunci cand iti doresti sa reduci costurile la electricitate.

3. Creeaza un ambient intim in cativa pasi simpli. Decat sa cumperi o pergola din magazin, o poti contrui dupa bunul plac si dimensiunile dorite, astfel incat sa se incadreze perfect in gradina casei tale. Iti trebuie doar cateva materiale si un ajutor de nadejde, iar in numai cateva ore, pergola ideala poate fi gata. Poti agata decoratiuni sau perdele pentru a-i da un aer boho, iar o aplica LED poate lumina suficient zona, pentru o atmosfera intima. Ia masa si organizeaza aici mici reuniuni de familie la sfarsit de saptamana.

4. Suporturile pentru flori pot fi reinventate, de asemenea, in moduri cat mai ingenioase. Ai optiunea de a le construi chiar tu din materiale reciclate, precum lemnul, sau poti cumpara cele mai ieftine ghivece, pe care sa le pictezi in gradina. Copiii tai vor fi fericiti sa participe la o astfel de activitate, iar rezultatul va fi cu totul deosebit. Aseaza-le prin curte sau pe suporturi special destinate, ca sa le poti admira oricand, cu placere.

5. Transforma aleile din gradina cu ajutorul unui spary sau a autocolantelor colorate. Dalele pot deveni o adevarata fantezie de culoare, cu modele inedite ce se remarca din gazon. Drumul catre gratar, catre usa casei sau poarta curtii va atrage imediat privirile si admiratia celor care vin in vizita.

Descopera secretele din propria-ti gradina si infrumuseteaza acest spatiu, in care iti vei petrece momente frumoase alaturi de familie si prieteni!