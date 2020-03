A aflat că iubita are leucemie și a luat o decizie imediat: ”Mă simt extrem de vinovat și nu știu ce să mai fac”

”I-am spus iubitei mele că vreau să fim doar prieteni după ce a aflat că are leucemie. Acum e distrusă. Nu mai simțeam prea multe pentru ea de ceva timp și am realizat că o plac, dar nu sunt îndrăgostit. S-a supărat foarte tare când i-am spus, dar m-am gândit că vrea să rămânem măcar prieteni. Acum trece prin momente grele după diagnostic și aș vrea să fiu alături de ea, însă nici nu vrea să mă mai vadă. Mă simt foarte vinovat și nu știu ce să mai fac” a povestit tânărul pentru The Sun.

Specialistul i-a recomandat băiatului să meargă mai departe și să nu mai insiste în a o contacta, dacă ea nu își mai dorește, pentru că îi face mai mult rău decât bine.