A cules 25 de tone de struguri și apoi singurul client i-a spus să le arunce pe câmp. Un fermier povestește ce s-a întâmplat

Un viticultor din California a pierdut venitul pe un an întreg după ce 25 de tone de struguri i-au fost respinse de o cramă, singurul lui client. FOTO: Getty Images

Un viticultor din California a pierdut venitul pe un an întreg după ce 25 de tone de struguri i-au fost respinse de o cramă, singurul lui client, din cauza unui nivel de zahăr mai mic cu doar 0,1% decât cel cerut.

Povestea lui scoate la lumină presiunea uriașă pusă pe micii producători agricoli, prinși între standarde tot mai dure, schimbări climatice și influența disproporționată a marilor cumpărători, scrie moneywise.com.

Când Brandon Sywassink a ajuns cu camionul încărcat la o cramă din Lodi, era convins că livrează rodul unui an de muncă. În spatele recoltei se aflau luni de tăieri, udări, monitorizare atentă și speranțe pentru vreme favorabilă. În loc de recunoștință sau plată, a primit însă un ordin șocant: strugurii să fie aruncați.

„Am avut câteva camionete bune de struguri respinse pentru nivel scăzut de brix”, a declarat Sywassink, manager al Manna Ranch din comitatul San Joaquin, pentru CBS Sacramento. În industria vinului, „brix” măsoară conținutul de zahăr și influențează direct calitatea și tăria alcoolică a vinului. Contractul său impunea minimum 24 brix, însă laboratoarele au indicat 23,9. Diferența infimă, de doar 0,1%, a fost suficientă pentru a-l lăsa fără un an întreg de venit.

„Te doare să vezi așa ceva. Fermierii sunt plătiți o dată pe an, iar noi, în ziua aceea, n-am mai fost plătiți”, a spus el. Astfel, cele 25 de tone de struguri, evaluate la 10.000-15.000 de dolari, au fost descărcate pe câmp și lăsate să putrezească.

Comisia Viticolă din Lodi confirmă că tot mai mulți agricultori trec prin situații similare. Marile crame impun criterii din ce în ce mai stricte, în timp ce vinurile ieftine importate reduc dramatic cererea pentru strugurii locali. „Producătorii sunt ținuți la standarde extrem de ridicate”, explică Stuart Spencer, directorul executiv al Comisiei. „În același timp, aceleași crame aduc milioane de litri de vin din străinătate, în loc să cumpere din comunitățile noastre.”

În aceste condiții, micii fermieri, care depind de un singur cumpărător, nu mai au nicio putere de negociere.

Agricultura a fost mereu o afacere riscantă, dar presiunea actuală este fără precedent. Datele USDA arată că venitul net al fermierilor a scăzut cu 23% în 2024, în timp ce costurile au explodat din 2020: la îngrășăminte cu 37%, la semințe cu 18%, la combustibil cu 32%. În plus, climatul imprevizibil complică și mai mult lucrurile. Vara prea blândă din Lodi a însemnat că nu a fost soare suficient și nici atât de cald, o schimbare subtilă, dar suficientă pentru a reduce nivelul de zahăr din boabe. În viticultură, asemenea detalii pot decide soarta unui an întreg.

Majoritatea micilor producători din California vând unui singur client, în baza unor contracte ferme. Acest model oferă stabilitate, dar și riscuri uriașe: cumpărătorul stabilește standardele, calendarul și prețul, iar dacă marfa nu corespunde, întreaga recoltă poate fi respinsă.