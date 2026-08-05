A fost inventat tricoul care nu miroase a transpirație chiar dacă este purtat 30 de zile la rând fără să fie spălat

3 minute de citit Publicat la 10:49 05 Aug 2026 Modificat la 10:49 05 Aug 2026

Un tricou din gama Max costă 79 de dolari (360 de lei) FOTO: Kickstarter

Cercetătorii au inventat un tricou care, potrivit afirmațiilor lor, rămâne proaspăt și fără miros de transpirație chiar și dacă este purtat zilnic timp de o lună, fără a fi spălat.

HercShirt V5.0 este cel mai nou produs al startupului american Hercleon, care susține că a creat „primele haine din lume care nu necesită spălare”, relatează Daily Mail.

Compania afirmă că această performanță impresionantă se datorează celor „șapte elemente care combat mirosurile”, țesute direct în structura materialului.

Cele mai importante dintre acestea sunt cuprul și argintul, metale cu proprietăți antimicrobiene care ar contribui la distrugerea bacteriilor responsabile de apariția mirosurilor neplăcute.

Aceste proprietăți antibacteriene sunt completate de utilizarea „cenușii vulcanice”, care conține minerale poroase capabile să absoarbă mirosurile, similar unor tipuri de nisip pentru litieră pe bază de argilă.

Hercleon comercializează tricourile în trei variante de protecție împotriva mirosurilor: versiunea „Budget”, care oferă protecție timp de trei zile, versiunea „Standard”, eficientă până la două săptămâni, și varianta „Max”, care poate rămâne proaspătă până la o lună.

Totuși, această libertate față de mașina de spălat nu este deloc ieftină: un singur tricou din gama Max costă 79 de dolari (360 de lei).

HercShirt este creația inventatorului Wenceslaus Muenyi, născut în Camerun, care spune că ideea i-a venit după ce a constatat că toate hainele lui căpătaseră un miros neplăcut după câteva săptămâni de călătorie.

Acest lucru l-a determinat să dezvolte prima versiune a materialului HercFiber, conceput pentru a împiedica apariția mirosurilor neplăcute.

Hainele nu încep să miroasă urât doar pentru că sunt transpirate sau murdare, ci pentru că transpirația și murdăria reprezintă hrană pentru bacteriile care produc mirosuri.

Microorganismele care trăiesc în mod natural pe piele se acumulează în fibrele hainelor în timp și produc substanțe secundare care generează mirosul caracteristic al transpirației.

Muenyi susține că firele de cupru și argint integrate în țesătura tricoului distrug aceste bacterii, împiedicând formarea mirosurilor neplăcute indiferent cât de mult transpiri.

Într-o discuție pe Reddit, acesta a invocat cercetări realizate la Universitatea din Southampton, care au evidențiat proprietățile antimicrobiene remarcabile ale cuprului.

Cercetătorii au constatat că bacteriile periculoase MRSA au fost distruse aproape instantaneu după contactul cu cuprul și aliajele lui.

De altfel, suprafețele de contact fabricate din cupru antimicrobian sunt deja utilizate în spitale, școli, noduri de transport public, baze sportive și birouri din întreaga lume pentru a reduce răspândirea infecțiilor.

Pe lângă cupru, tricoul conține și alte materiale care ar putea contribui la diminuarea celorlalte surse ale mirosului corporal.

Potrivit paginii proiectului de pe Kickstarter, zincul este folosit pentru a neutraliza compușii sulfuroși din transpirația provocată de stres, iar alte două elemente, păstrate secrete, ar combate mirosurile asociate schimbărilor hormonale și amoniacului.

Cu toate acestea, Muenyi nu a prezentat studii care să demonstreze în mod specific că tricourile care conțin cupru pot rămâne proaspete timp de 30 de zile.

De asemenea, compania subliniază că un tricou rezistent la mirosuri nu înlocuiește o igienă personală corespunzătoare și nu modifică mirosul natural al corpului.

În plus, tricoul nu se curăță singur, ceea ce înseamnă că murdăria sau petele provocate de alimente ori băuturi vărsate se vor acumula în continuare pe material dacă acesta nu este întreținut.

Cu toate acestea, mulți dintre cei care detestă spălatul rufelor par dispuși să accepte aceste eventuale dezavantaje.

Pe Kickstarter, unde proiectul adună fonduri, peste 1.740 de persoane au investit deja 272.191 de dolari în tricourile rezistente la mirosuri.

În prezent, tricoul este disponibil doar în varianta neagră, însă va fi lansat și într-o variantă bleumarin dacă firma de finanțare colectivă va atinge pragul de 30.000 de dolari.

Ce anume provoacă mirosul corporal?

Mirosul corporal apare atunci când bacteriile și drojdiile care trăiesc pe piele descompun transpirația și celulele moarte ale pielii, în timp ce transpirația, în sine, este aproape lipsită de miros.

Cea mai mare parte a transpirației este produsă de glandele ecrine, răspândite pe întreaga suprafață a corpului, care secretă un lichid apos ce ajută la reglarea temperaturii corporale.

Glandele apocrine, localizate în principal la subraț și în zona inghinală, produc o secreție mai densă, bogată în grăsimi și proteine.

Bacteriile de pe piele descompun aceste substanțe în compuși volatili, generând mirosul caracteristic al corpului.

Căldura, exercițiile fizice, stresul și modificările hormonale pot intensifica transpirația, oferind bacteriilor mai multă umiditate și mai multe substanțe pe care să le descompună.

Alimentația, anumite medicamente, transpirația excesivă și unele afecțiuni medicale pot influența, de asemenea, intensitatea mirosului corporal.