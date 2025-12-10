A murit autoarea Sophie Kinsella. Scriitoarea fusese diagnosticată cu o formă agresivă de cancer la creier

Cărțile lui Kinsella s-au vândut în peste 50 de milioane de exemplare în mai mult de 60 de țări și au fost traduse în peste 40 de limbi, inclusiv în limba română. Foto: Profimedia Images

Sophie Kinsella, autoarea seriei de romane traduse și în limba română „Confesiunile unei shopaholice”, a murit la vârsta de 55 de ani. Scriitoarea fusese diagnosticată în 2022 cu o formă agresivă de cancer la creier. Familia ei a anunțat, într-un comunicat, că a murit înconjurată de cei dragi. „Nu ne putem imagina cum va fi viața fără lumina și dragostea ei de viață”, au transmis cei cinci copii ai săi, potrivit BBC.

„Suntem îndurerați să anunțăm că, în această dimineață, a încetat din viață iubita noastră Sophie (cunoscută și ca Maddy, și ca Mummy). A murit în pace, iar ultimele ei zile au fost pline de adevăratele ei iubiri: familia, muzica, căldura, Crăciunul și bucuria. Nu ne putem imagina cum va fi viața fără lumina și dragostea ei de viață.

În ciuda bolii, pe care a purtat-o cu un curaj de neimaginat, Sophie s-a considerat cu adevărat binecuvântată să aibă o familie și prieteni atât de minunați și să se bucure de succesul extraordinar al carierei sale literare. Nu a luat niciodată nimic de-a gata și a fost mereu recunoscătoare pentru dragostea primită. Ne va lipsi enorm; inimile noastre sunt frânte”, a scris familia autoarei pe Instagram.

Cărțile lui Kinsella s-au vândut în peste 50 de milioane de exemplare în mai mult de 60 de țări și au fost traduse în peste 40 de limbi, inclusiv în limba română.

Cea mai recentă nuvelă a sa, „What Does It Feel Like?”, publicată în octombrie 2024, a fost o relatare emoționantă și plină de umor despre diagnosticul ei de cancer, scrisă după ce Kinsella a suferit o intervenție chirurgicală.

Printre celelalte lucrări ale sale se numără „Can You Keep a Secret?” și „The Undomestic Goddess”.

Primele două romane din seria „Shopaholic”, care are opt volume, au stat la baza filmului din 2009 „Confessions of a Shopaholic”, în care rolul principal a fost interpretat de actrița Isla Fisher.

Kinsella și-a scris primul roman, „The Tennis Party”, sub numele ei real, la vârsta de 24 de ani, în timp ce lucra ca jurnalist financiar. Cartea a fost apreciată de critici și a ajuns în top 10 bestselleruri. Ulterior, a publicat încă șase romane sub numele Madeleine Wickham.

Cinci ani mai târziu, scriind ca Sophie Kinsella, a publicat „The Secret Dreamworld of a Shopaholic”, în care a adus pentru prima dată în fața cititorilor personajul Becky Bloomwood.

După succesul uriaș al cărții, Kinsella a mai scris alte opt romane din seria „Shopaholic” și încă 18 cărți în total, inclusiv un roman pentru adolescenți și patru cărți pentru copii.