Abilitati smart pe care le dobandesti prin jocuri video

Expertii aimhax.net ofera aceste informatii.

Call of Duty Warzone formeaza buni strategi, de exemplu

Sunt foarte multe jocuri pentru calculator care determina reactii rapide si decizii care trebuie sa fie luate imediat, asa cum este si Call of Duty: Warzone. Aceste reactii sunt cele care intr-un joc fac diferenta intre castig si esec, iar gamerii isi antreneaza cu ajutorul lor reactiile in viata reala.

Mai multe studii au aratat faptul ca cei care joaca jocuri de actiune iau decizii mai rapid in viata reala decat ceilalti. Utilitatea acestui aspect este foarte importanta pentru ca teama de a lua decizii reprezinta un motiv important pentru esec. De asemenea, una dintre cele mai des intalnite cauze ale plafonarii este dorinta de a deveni perfect, motiv pentru care apare incapacitatea de a lua cele mai bune decizii.

Sunt jocuri care provoaca la atentia la detalii

Intr-o perioada in care toate task-urile primite trebuie sa fie finalizate cat mai repede este necesar sa fie dezvoltata foarte bine atentia la detalii. Toate jocurile pe calculator sporesc capacitatea aceasta prin faptul ca ofera posibilitatea de a lua decizii pe baza detaliilor. Spre exemplu, persoanele interesate de Warzone hacks (https://aimhax.net/warzone-hacks-cheats/) citesc foarte mult si sunt atente la cele mai importante detalii pentru a manipula jocul in favoarea lor. Acest lucru devine relevant ulterior in cariera pentru ca vor reusi sa vada oportunitati pe care alte persoane nu le pot vedea.

Jucatorii patimasi se bucura de o mai buna capacitate de concentrare

Cu siguranta sunt persoane care au incercat sa termine proiecte pentru job sau facultate dar s-au lasat distrase de mai multe alte lucruri. Sunt persoane care sunt distrase de Facebook in timp ce lucreaza, insa atunci cand se joaca nu vor iesi niciodata din joc pentru a vedea ce se mai intampla pe retelele de socializare.

Acest lucru se intampla si pentru alte sarcini care nu aduc acelasi nivel de placere. In momentul in care creierul este antrenat sa nu se opreasca pana cand un task nu este finalizat, o persoana va reusi sa duca la bun sfarsit un proiect foarte rapid. In cariera acest lucru se vede printr-un management foarte bun al timpului si prin finalizarea extrem de rapida a task-urilor care au fost incepute.

Toate aceste aspecte se pot vedea si in viata de zi cu zi si sunt de o importanta vitala pentru un numar extrem de mare de persoane care vor sa exceleze in cariera. Jocurile pe calculator sunt unele dintre cele mai bune si relaxante metode pentru a dezvolta o serie de calitati si abilitati de o importanta vitala pentru evolutia in cariera si pentru obtinerea unor pozitii foarte bune la locul de munca.