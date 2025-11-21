Actorul Spencer Lofranco, cunoscut pentru rolul din „Jamesy Boy”, a murit. Avea 33 de ani

21 Noi 2025

De-a lungul carierei sale, potrivit IMDB, Lofranco a apărut în șapte filme.

Spencer Lofranco, actorul canadian cunoscut pentru rolurile din filmele „Jamesy Boy” și „Gotti”, a murit la vârsta de 33 de ani. Moartea artistului este anchetată de autoritățile din British Columbia, Canada, potrivit TMZ.

Deocamdată, cauza morții actorului nu a fost făcută publică.

Fratele acestuia a confirmat decesul într-o postare emoționantă pe Instagram.

„Ai trăit o viață la care doar unii ar fi putut visa. Ai schimbat viețile oamenilor și acum ești cu Dumnezeu. Te voi iubi și îți voi simți lipsa mereu, Ursule. Odihnește-te în pace. 18 octombrie 1992 – 18 noiembrie 2025”, a scris Santino Lofranco pe Instagram.

În ultima sa postare pe Instagram, din 11 noiembrie, actorul își făcuse un selfie, în alb-negru, și spunea că își va scoate tatuajul de pe față.

De-a lungul carierei sale, potrivit IMDB, Lofranco a apărut în șapte filme, începând cu comedia romantică din 2013, „At Middleton”, în care au mai jucat Andy Garcia, Vera Farmiga și Taissa Farmiga.

În 2014, el l-a interpretat pe fostul deținut James Burns în filmul biografic „Jamesy Boy”, regizat de Trevor White. Din distribuție au mai făcut parte Taissa Farmiga, Mary-Louise Parker, Ving Rhames și James Woods.

Spencer a avut, de asemenea, un rol principal în „Gotti”, regizat de Kevin Connolly, filmul biografic din 2018 despre gangsterul John Gotti din New York. Travolta l-a interpretat pe Gotti, în timp ce Lofranco l-a jucat pe John Gotti Jr.

Alte apariții cinematografice ale actorului includ filmul de război „Unbroken” din 2014, regizat de Angelina Jolie, scurtmetrajul „Home” din 2015, drama polițistă „Dixieland” din 2015 și filmul biografic „King Cobra” din 2016, despre actorul de filme pentru adulți gay Sean Paul Lockhart.

Într-un interviu acordat revistei Interview în 2014, Lofranco a explicat că s-a îndrăgostit de actorie datorită mamei sale, care era dansatoare, cântăreață de operă și actriță.

„Când eram mic, mama mă lua uneori cu ea la audiții și stăteam în sala de așteptare cu ea. Tatăl meu nu voia să fiu actor; voia să fiu jucător de hochei și să ajung avocat”, și-a amintit el.

La sfârșitul interviului, Lofranco a vorbit despre ce carieră își dorește să aibă. Unul dintre actorii pe care îi admira era River Phoenix, care a murit la vârsta de 23 de ani.

„Vreau să fac filme autentice, despre viața reală,” a declarat el. „Nu vreau să fiu aruncat în ceva care mi-ar putea periclita cariera. Vreau să fiu chibzuit în privința alegerilor mele. Actori ale căror alegeri mi-au plăcut sunt Sean Penn, Leonardo DiCaprio, River Phoenix.”