Actrița Selma Blair a apărut transfigurată în sala de judecată, după scandalul din avion și arestarea de pe aeroportul JFK din New York

Actrița Selma Blair la tribunal, 12 octombrie 2026, versus aprilie 2026. Sursa foto: Barry Williams/ New York Daily News/ CNN Newsource/ Getty Images

Actrița Selma Blair se confruntă cu două acuzații de agresiune, după ce ar fi lovit cu piciorul un agent al forțelor de ordine și o asistentă medicală, în urma arestării sale pe aeroportul internațional John F. Kennedy din New York. Incidentul a avut loc după ce actrița ar fi provocat un scandal la bordul unui avion, în care au fost rănite și două însoțitoare de zbor.

În timpul unui zbor comercial de la Los Angeles la New York, Blair ar fi mușcat o însoțitoare de zbor, iar unei alteia i-ar fi provocat răni tăiate, potrivit unui oficial din cadrul autorităților, citat de CNN.

Actrița, în vârstă de 54 de ani, a fost reținută duminică seara târziu, după ce autoritățile au intervenit în urma unui apel și au urcat la bordul avionului, parcat la o poartă de îmbarcare, potrivit departamentului de relații cu presa al Poliției Autorității Portuare.

Avocatul lui Blair, Shawn Barnes, le-a spus luni judecătorilor că actrița se îmbarcase în zbor după multe ore petrecute pe platourile de filmare, căzuse și se lovise la cap în avion și nu își luase medicamentele. Barnes a afirmat că aceasta se afla în mijlocul unei urgențe medicale.

Potrivit Tribunalului Penal din Queens, Blair a pledat nevinovată. Ea a fost eliberată din arest pe cauțiune.

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Iată ce se știe până acum:

Ce s-a întâmplat în timpul zborului spre New York

Autoritatea Portuară a declarat că agenții săi au fost trimiși la fața locului împreună cu FBI-ul, după ce au primit o sesizare privind un pasager care manifesta un comportament agresiv fizic la bordul unui avion al companiei Delta Air Lines, zborul 938, care tocmai sosise.

Suspecta a fost identificată drept Selma Blair. Aceasta a fost reținută și transportată ulterior la spital pentru evaluare medicală. Două însoțitoare de zbor au declarat că au fost rănite, iar una dintre ele a fost dusă la spital pentru investigații suplimentare, a precizat instituția.

Înregistrările comunicațiilor operaționale publicate de ATC.com și obținute de CNN indicau că, inițial, fusese solicitată prezența echipajelor medicale la avion, deoarece doi membri ai echipajului aveau nevoie de îngrijiri.

O transmisie ulterioară descria leziunile drept mai puțin grave - „un nas care sângera, precum și câteva urme de mușcături” - fără a preciza cine fusese rănit. Într-un mesaj separat se menționa că pasagera recalcitrantă ar fi putut să „se lovească puternic cu capul de peretele despărțitor al avionului”.

Oficialul din cadrul autorităților a declarat pentru CNN că o însoțitoare de zbor a fost mușcată, iar o a doua a suferit o tăietură. Pentru a o imobiliza pe Blair, agenții au fost nevoiți să folosească dispozitive de contenție din plastic.

Procurorii au afirmat că Blair a lovit cu piciorul un agent al Autorității Portuare în timp ce era fixată cu chingile pe o targă, înainte de a fi urcată în ambulanță. Potrivit unei plângeri penale, actrița și-a eliberat piciorul din chingile tărgii și l-a lovit pe agent în cap și în piept.

Câteva ore mai târziu, Blair a lovit cu piciorul în piept o asistentă medicală care o însoțea pentru a primi îngrijiri suplimentare, potrivit aceluiași document.

Avocatul actriței, Shawn Barnes, a ajuns ulterior la spital și a preluat animalul de asistență al acesteia, care o însoțise în zbor, a declarat oficialul citat.

Barnes a spus că Blair a petrecut între șapte și opt ore la spital.

CNN a contactat compania Delta și Administrația Federală a Aviației din SUA pentru a solicita informații suplimentare.

Într-o declarație transmisă CNN, Delta a precizat că operatorul aerian „nu tolerează în niciun fel comportamentul recalcitrant sau ilegal, deoarece siguranța clienților și a echipajului nostru este întotdeauna pe primul loc”.

Compania a mai precizat că forțele de ordine au întâmpinat aeronava la sosire.

De ce acuzații este vizată Selma Blair

Selma Blair se confruntă cu două acuzații formulate în baza legislației statului New York, pentru presupusele lovituri aplicate agentului Autorității Portuare și asistentei medicale, potrivit unei plângeri penale. Actrița ar putea fi acuzată și la nivel federal pentru eventualele infracțiuni comise la bordul aeronavei.

Potrivit sursei din cadrul autorităților citate de CNN, FBI-ul a emis o citație. Aceasta reprezintă o notificare oficială privind acuzația de agresiune legată de comportamentul actriței la bordul avionului, a relatat Associated Press.

Biroul FBI din New York a declarat pentru CNN că nu comentează investigațiile aflate în desfășurare.

În timpul audierii de luni, un procuror a afirmat că Blair l-a lovit pe polițist în față, în zona gâtului și în piept, în timp ce acesta se afla în timpul serviciului. Agentul ar fi suferit o umflătură la nivelul feței și dureri la braț și a fost transportat la un spital local pentru tratament.

Câteva ore mai târziu, potrivit procurorilor, Blair a lovit cu piciorul în piept o asistentă care o însoțea pentru a primi îngrijiri suplimentare.

Ce spune avocatul actriței

Avocatul Shawn Barnes a descris seara respectivă drept o succesiune de epuizare fizică și criză medicală. El a spus că Blair se îmbarcase în avion după multe ore petrecute pe platourile de filmare, căzuse și se lovise la cap în aeronavă și omisese mai multe doze de medicamente.

Blair a fost diagnosticată cu scleroză multiplă în 2018 și a vorbit public despre dificultățile provocate de boală, inclusiv în documentarul „Introducing, Selma Blair”, despre actorul Val Kilmer.

Scleroza multiplă este o afecțiune autoimună în care sistemul imunitar atacă structuri ale sistemului nervos central.

Barnes a declarat luni că, pe lângă scleroza multiplă, actrița a fost diagnosticată și cu parkinsonism, un termen care desemnează un grup de simptome motorii caracterizate prin tremurături și rigiditate.

„Nu credem, onorată instanță, că a fost vorba despre o agresiune intenționată”, a declarat Barnes, potrivit unei înregistrări a audierii puse la dispoziția presei.

Blair a părăsit instanța după ce a fost eliberată pe o cauțiune de 20.000 de dolari. Judecătorul a emis, de asemenea, un ordin de protecție pentru asistenta medicală pe care actrița ar fi lovit-o.

Blair trebuie să se prezinte din nou în fața instanței pe 19 ianuarie. Dacă va fi găsită vinovată pentru acuzațiile formulate în baza legislației statului, ea ar putea primi o pedeapsă cuprinsă între doi și șapte ani de închisoare, a declarat luni un procuror.

Un istoric al problemelor de sănătate

Nu este prima dată când Selma Blair intră în atenția autorităților din cauza comportamentului său la bordul unui avion comercial.

În 2016, actrița și-a cerut public scuze după ce a avut un comportament recalcitrant și a fost scoasă cu o targă dintr-un avion care efectua un zbor de la Cancún la Los Angeles. Ulterior, ea a fost spitalizată.

Într-o declarație acordată revistei Vanity Fair după acel incident, Blair l-a descris drept „o mare greșeală”. Ea a explicat că asocierea alcoolului cu medicamentele pe care le lua o făcuse să își piardă cunoștința și o determinase să spună și să facă lucruri pe care le regretă profund.

În zilele dinaintea zborului de duminică, Blair documentase pe rețelele sociale o perioadă în care călătorise aproape fără întrerupere. Chiar în ziua incidentului, actrița a publicat pe Instagram un videoclip care reunea imagini din ultimele sale călătorii alături de câinele său.

„Din LA în New Mexico, apoi în LA, la New York și din nou în LA. Scout și cu mine am fost ocupați”, a scris ea.

În ultimii ani, Blair a vorbit deschis despre viața cu scleroză multiplă și despre problemele cronice de sănătate cu care se confruntă de mult timp. În 2022, ea și-a publicat memoriile, intitulate „Mean Baby: A Memoir of Growing Up”.

Într-un interviu acordat CNBC la începutul acestui an, actrița a vorbit despre dificultățile de a-și continua activitatea profesională în perioada în care a primit diagnosticul și despre motivele pentru care a ales să își facă publică lupta cu scleroza multiplă.

„Eram pur și simplu recunoscătoare că puteam să muncesc. Așa că eram foarte fericită să le mulțumesc oamenilor cu care lucram și nu aveam nicio idee ce impact urma să aibă acest lucru asupra unor persoane care își doreau să fie văzute sau care căutau să înțeleagă propria experiență cu o boală neurologică ori cronică”, a declarat ea pentru CNBC.

„Am început să simt că am o responsabilitate, aceea de a le oferi și altor oameni bucuria pe care o poate aduce vizibilitatea”, a spus Blair, referindu-se la reacțiile publicului și la sprijinul primit după anunțul diagnosticului.

Înainte de a deveni o voce cunoscută în susținerea persoanelor cu boli cronice, Selma Blair și-a construit o carieră de mai multe decenii în actorie, cu roluri în drame pentru adolescenți, comedii și filme inspirate din benzi desenate.

A devenit cunoscută în 1999, odată cu filmul „Cruel Intentions”, o reinterpretare modernă a romanului „Legăturile primejdioase”, plasată în lumea adolescenților bogați din New York.

În 2001, a avut un rol secundar important alături de Reese Witherspoon în comedia „Legally Blonde”.

Ulterior, Blair a trecut de la un gen cinematografic la altul, obținând roluri în seria de filme „Hellboy” și în comedia romantică „The Sweetest Thing”.