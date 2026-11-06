Acum, Italia oferă gratuit 50 de case complet renovate pentru persoane dispuse să se mute. Care sunt condițiile puse

5 minute de citit Publicat la 15:06 06 Noi 2026 Modificat la 15:06 06 Noi 2026

Casa oferită prin programul „Ripopola Calabria” FOTO: ripopola.regione.calabria.it

După inițiativa cu casele de 1 euro, Italia vine acum cu o altă ofertă extrem de interesantă, menită să atragă oamenii într-o zonă grav afectată sw depupulare. De data aceasta, se oferă case în mod gratuit pe o perioadă de 10 ani, lucrările de renovare fiind suportate de autoritățile regionale.

Proiectul se numește „Ripopola Calabria” și a fost prezentat de președintele Regiunii Calabria, Roberto Occhiuto, potrivit Il Messaggero.

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Prin această nouă inițiativă, Calabria încearcă să convingă noi locuitori să se mute în câteva localități mici, unde populația a scăzut, iar casele au fost abandonate.

50 de case au fost incluse în proiect

Proiectul are caracter experimental și pune la dispoziție, într-o primă etapă, 50 de locuințe publice aflate în 26 de localități din cele cinci provincii ale Calabriei. Imobilele vor fi renovate după care vor fi atribuite persoanelor interesate să-și stabilească reședința în Calabria.

„Veniți să locuiți în Calabria, pentru că este frumos și avantajos să trăiești în Calabria”, este mesajul transmis de Occhiuto prin intermediul unui videoclip publicat pe rețelele sociale.

Guvernatorul a explicat că beneficiarii nu vor trebui să suporte costurile lucrărilor de renovare și vor putea locui gratuit în aceste case timp de zece ani.

Care sunt condițiile puse pentru viitorii rezidenți

Mecanismul ales de administrația regională este cel al contractului de comodat cu titlu gratuit. Locuințele nu vor fi vândute beneficiarilor, ci le vor fi puse la dispoziție pentru o perioadă de zece ani, timp în care nu vor trebui să plătească nicio chirie.

Măsura se adresează persoanelor care locuiesc în prezent în afara regiunii Calabria și doresc să se stabilească definitiv aici. Pentru a participa la program, este necesară depunerea unei cereri prin intermediul portalului oficial ripopolа.regione.calabria.it.

Cererile nu vor fi acceptate automat. Va fi întocmit un clasament public, care va ține cont de condițiile de eligibilitate și de criteriile de selecție stabilite prin regulamentul programului.

O atenție deosebită va fi acordată italienilor originari din Calabria care doresc să se întoarcă pe meleagurile natale, dar și cuplurilor tinere, familiilor cu copii, profesioniștilor și persoanelor care desfășoară activități profesionale de la distanță.

Pentru ca imobilele să poată deveni din nou locuibile, administrația regională a stabilit finanțări de până la 2.000 de euro pe metru pătrat. Contribuția maximă prevăzută pentru fiecare imobil poate ajunge la 280.000 de euro.

Unde se află locuințele

Casele identificate pentru prima etapă a programului sunt repartizate în 26 de localități din Calabria, fiind reprezentate toate provinciile regiunii. Este vorba, în principal, despre clădiri care aparțin patrimoniului public, multe dintre ele rămase nefolosite ani la rând și care au nevoie de lucrări de renovare pentru a putea fi locuite din nou.

În provincia Catanzaro participă localitățile San Floro și Amato. În provincia Cosenza au fost identificate imobile în Alessandria del Carretto, Scigliano și Rovito.

În provincia Vibo Valentia figurează localitatea Cessaniti, unde sunt disponibile două locuințe, în timp ce în provincia Reggio Calabria participă Grotteria și Santo Stefano in Aspromonte. În provincia Crotone este inclusă localitatea Caccuri.

Programul nu urmărește doar recuperarea clădirilor abandonate, ci și revitalizarea centrelor istorice. Sosirea unor noi locuitori ar putea contribui la relansarea activităților economice, la susținerea serviciilor locale și la crearea unor noi oportunități de dezvoltare pentru comunitățile respective.

Locuințele disponibile: de la case de 140 de metri pătrați la apartamente mici în centrele istorice

Catalogul publicat online prezintă imobile cu caracteristici și suprafețe diferite. Unele locuințe sunt suficient de spațioase pentru a găzdui familii, în timp ce altele reprezintă o soluție interesantă pentru cupluri sau persoane care își doresc să trăiască într-un sat de mici dimensiuni.

În San Floro, în provincia Catanzaro, este disponibilă o casă de aproximativ 140 de metri pătrați, situată în Piazza Roma. Imobilul cuprinde patru încăperi, are intrare independentă și oferă o vedere panoramică asupra localității. Compartimentarea spațiului permite amenajarea inclusiv a unei zone dedicate activității profesionale desfășurate de acasă.

O altă locuință de dimensiuni similare se află în Amato, pe Via Giuseppe Mazzini. Și în acest caz, suprafața este de aproximativ 140 de metri pătrați, repartizată pe trei niveluri. Clădirea are balcoane, intrare independentă și detalii arhitecturale tradiționale. Structura acesteia permite organizarea încăperilor astfel încât spațiile destinate activităților cotidiene să fie separate de zona de dormit.

O variantă mai mică este disponibilă în Alessandria del Carretto, în provincia Cosenza. Este vorba despre un apartament de 52 de metri pătrați, alcătuit din două încăperi și situat chiar în inima centrului istoric, la mică distanță de piețe și de principalele servicii.

În Scigliano, proiectul include o locuință de aproximativ 85 de metri pătrați, prevăzută cu balcon și camere suficient de spațioase pentru a găzdui inclusiv o familie cu copii.

În Rovito, în schimb, este prevăzută renovarea unui imobil aflat în proprietatea publică, care va fi transformat în trei unități locative independente. Astfel, va crește numărul locuințelor disponibile pentru viitorii rezidenți.

Oprirea depopulării și readucerea la viață a satelor

În spatele ofertei de locuințe gratuite se află o problemă cu care se confruntă numeroase localități mici din Italia: scăderea treptată a numărului de locuitori.

În Calabria, mai multe sate au înregistrat o diminuare a populației de-a lungul anilor, cu efecte asupra supraviețuirii activităților comerciale, școlilor și serviciilor esențiale.

Prin intermediul proiectului „Ripopola Calabria”, administrația regională încearcă să inverseze această tendință, oferind un stimulent concret celor dispuși să se mute în regiune. Ideea este de a atrage în special persoane aflate la vârsta activă, familii tinere și profesioniști care să contribuie la relansarea economică și socială a acestor teritorii.

Desigur, o casă gratuită nu este suficientă pentru a garanta revitalizarea unei localități. Pentru a-i convinge pe oameni să rămână, vor fi necesare și infrastructură, legături de transport eficiente, servicii medicale, școli și oportunități profesionale.

Prin urmare, provocarea pentru Calabria va fi transformarea acestei inițiative într-un proiect de repopulare durabilă. Obiectivul nu este pur și simplu atribuirea a 50 de locuințe, ci transformarea acestor sate în locuri în care oamenii să poată trăi, munci și construi un viitor.