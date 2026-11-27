2 minute de citit Publicat la 15:44 27 Noi 2026 Modificat la 15:52 27 Noi 2026

Miss Moldova a fost încoronată Miss Internațional 2026, într-o victorie istorică pentru țara sa. Sursa foto: Miss International via Facebook

Miss Moldova este acum Miss International 2026. Miercuri, Elizaveta Kuznetsova a câștigat concursul de frumusețe, obținând titlul în cadrul celei de-a 64-a ediții a competiției. Kuznetsova a devenit astfel prima câștigătoare din Republica Moldova din istoria concursului, potrivit PEOPLE.

Concursul de frumusețe, desfășurat la Tokyo Dome City Hall, în Tokyo, a reunit peste 70 de concurente. Kuznetsova, în vârstă de 26 de ani, a primit tiara de la Miss International 2025, Catalina Duque, din Columbia.

Ediția din acest an a marcat debutul Bhutanului și Malawiului în competiție, precum și revenirea unor țări care nu mai participaseră de câțiva ani, printre care Curaçao, Guam și Zambia.

Germania a revenit după ultima participare din 2022, în timp ce Capul Verde, Kârgâzstanul, Republica Moldova și Panama s-au întors după o singură ediție de absență, ultima lor participare având loc în 2024.

Ce a declarat Miss Moldova când a câștigat titlul de frumusețe Miss International 2026

„Vreau să încep prin a le mulțumi tuturor femeilor minunate care au făcut ca această călătorie să fie atât de specială pentru mine”, a declarat Kuznetsova în discursul susținut în momentul în care a acceptat titlul.

„Cel mai prețios lucru pe care Miss International mi l-a oferit este această legătură de fraternitate, prietenele mele și planurile mele de viitor de a călători în jurul lumii pentru a le vizita pe toate, pentru a le cunoaște familiile, prietenii și susținătorii din țările lor - pentru că, pe parcursul acestei călătorii, am primit atât de multă iubire și susținere din partea lor.”

Kuznetsova a participat anterior la mai multe alte concursuri internaționale de frumusețe. În 2019, s-a clasat în top 40 la Miss World, iar în 2025 a ajuns în top 25 la Miss Earth.

Clasamentul Miss International 2026

La Miss International, Miss Marea Britanie, Brittany Feeney, s-a clasat pe locul al doilea, Miss Cehia, Laura Glozarová, a ocupat locul al treilea, Miss Indonezia, Victoria Kosasie, s-a clasat pe locul al patrulea, iar Miss Vietnam, Khánh Như Lê, a încheiat competiția pe locul al cincilea.

Anul trecut, Duque a devenit cea de-a patra femeie din Columbia care a câștigat titlul Miss International. Prima câștigătoare a concursului, în 1960, a fost tot o columbiancă: Stella Márquez.

În acest an, Miss International și-a desemnat câștigătoarea la doar câteva ore după ce Miss Universe și-a încoronat câștigătoarea ediției din 2026. Astfel, a fost pentru prima dată când două dintre concursurile de frumusețe din categoria „Big Four” au avut loc la doar câteva zile distanță. Cele patru mari competiții internaționale de frumusețe sunt considerate Miss Universe, Miss International, Miss World și Miss Earth.

Miss International a fost creat în Long Beach, California, ca răspuns la decizia organizației Miss Universe de a-și muta competiția la Miami Beach.

Concursul s-a desfășurat în orașul californian timp de aproximativ șapte ani, după care s-a mutat în Japonia, unde a avut loc între 1968 și 1970. Competiția a continuat să fie organizată la Long Beach până în 1970, iar de atunci se desfășoară în Japonia.

Ediția din acest an a adus și câteva schimbări, printre care înlocuirea probei costumelor de baie cu o probă dedicată ținutelor sport.