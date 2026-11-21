Ale cui sunt gândurile tale? Un bărbat paralizat, cu 6 cipuri în creier, se luptă cu o universitate de top pentru datele din mintea lui

5 minute de citit Publicat la 22:56 21 Noi 2026 Modificat la 22:56 21 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

J. Galen Buckwalter a acceptat să i se deschidă craniul și să i se implanteze șase cipuri în creier, pentru un studiu științific din care nu avea nimic de câștigat personal. Când a cerut o copie a datelor înregistrate din propriul creier, cercetătorii i-au spus că acestea nu mai sunt ale lui, relatează The New York Times.

Cazul lui ridică o întrebare care până de curând părea desprinsă din science-fiction: cine deține informațiile despre felul în care gândim, ne mișcăm și simțim, atunci când acestea pot fi citite direct din creier?

Omul din spatele studiului

Buckwalter are 70 de ani și este aproape complet paralizat de la piept în jos din adolescență. La 16 ani a sărit într-un râu de lângă orașul său natal din Pennsylvania și nu a mai mers niciodată. A urmat o carieră de cercetător la Universitatea Southern California (USC), a creat algoritmii de potrivire din spatele site-ului de întâlniri eHarmony și a fondat mai multe companii care foloseau date pentru a înțelege psihologia umană.

În ultimii ani, o artrită severă la șolduri i-a făcut viața tot mai grea, iar Buckwalter depindea tot mai mult de soția sa pentru activitățile zilnice.

„Scopul și sensul vieții nu sunt o glumă, iar eu le pierdeam”, povestește el.

Atunci a aflat de un studiu derulat în comun de Institutul de Tehnologie din California (Caltech) și USC, în care persoane cu leziuni ale măduvei spinării învățau să controleze dispozitive, precum brațe robotice, doar cu ajutorul gândului.

În ianuarie 2024, după o operație de șapte ore, medicii i-au implantat șase cipuri în creier, conectate la trei terminale metalice prinse în craniu. Formularul pe care l-a semnat îi spunea clar că nu va avea „niciun beneficiu direct” și că singura satisfacție va fi aceea de a-i ajuta pe alții aflați în situația lui.

Buckwalter vedea însă mult mai multe posibilități. Încă de la prima sesiune, a reușit să miște cursorul unui computer doar cu gândul. Timp de doi ani, a mers de două ori pe săptămână la laborator, unde activitatea neuronilor săi era înregistrată și analizată.

Muzica din creier

Conflictul a pornit, paradoxal, de la muzică. Împreună cu Sean Darcy, un doctorand de la Caltech care este și el muzician, Buckwalter a creat un program numit NeuralNote, care transformă activitatea neuronilor în sunete. Când își încorda sau doar își imagina că își încordează degetele, neuronii se activau mai rapid, iar sunetul devenea mai înalt.

Buckwalter, care cântă de mulți ani într-o trupă punk, a vrut să folosească înregistrările într-o piesă. Unul dintre cercetătorii principali i-a spus însă că nu le poate avea.

„Creierul meu, datele mele!! La naiba”, i-a scris el atunci unui prieten.

„Formularul din iad”

Câteva luni mai târziu, cercetătorii i-au cerut să semneze un nou formular de consimțământ, prezentat drept o simplă formalitate. Buckwalter a refuzat. Într-un e-mail trimis în septembrie coordonatorului studiului, Richard Andersen, a cerut dreptul participanților de a-și copia și comercializa datele, de a le oferi și altor studii, precum și să afle dacă universitatea împarte datele lui cu alte instituții.

Știa că riscă. Dacă era exclus din studiu, regulile prevedeau ca cipurile să-i fie scoase printr-o nouă operație.

„Participarea la acest proiect este una dintre cele mai satisfăcătoare experiențe din viața mea”, a scris el, încercând să rămână cordial.

Răspunsul a venit abia pe 31 martie, sub forma unui nou formular care nu lăsa loc de interpretări: „Le dați datele dumneavoastră cercetătorilor pentru acest studiu și pentru cercetări viitoare, iar datele nu vă vor mai aparține”. Documentul adăuga că, dacă are rezerve, nu ar trebui să participe la studiu. Buckwalter l-a numit „formularul din iad”.

Andersen a refuzat să comenteze pentru The New York Times, invocând faptul că nu poate vorbi despre participanți individuali.

Un gol legislativ

În Statele Unite, legea nu stabilește clar cui aparțin datele din studiile clinice, iar politicile universităților și ale autorităților au oferit în general controlul instituțiilor, nu persoanelor.

Fiecare instituție își stabilește regulile prin propriile formulare, așa că acestea diferă mult de la un studiu la altul. Unii participanți la alte cercetări și-au primit datele fără probleme.

„Legea este destul de clară în acest moment, aș spune, și cred că este clară într-un mod problematic”, a declarat Francis Shen, profesor de drept la Universitatea Minnesota, specializat în neuroștiințe.

Nu toată lumea îi dă dreptate lui Buckwalter. Un cercetător a observat că, deși datele provin din creierul participanților, extragerea lor necesită tehnologia și munca altor oameni.

Miza depășește un singur laborator. Implanturile cerebrale au permis deja unor persoane paralizate să piloteze drone și unor oameni care și-au pierdut vocea să comunice, iar cercetătorii spun că, în viitor, ar putea ajuta la controlul durerii sau al fricii.

Neuralink, compania lui Elon Musk, a implantat deja cipuri la peste o duzină de persoane, iar companiile dezvoltă și căști sau dispozitive purtabile care citesc activitatea creierului.

O coaliție a pacienților cu implanturi

Buckwalter face parte din BCI Pioneers Coalition, un grup de aproximativ o duzină de persoane cu leziuni ale măduvei spinării care au implanturi cerebrale.

Grupul a publicat în noiembrie un set de recomandări privind drepturile participanților la astfel de studii, care include un principiu adăugat la cererea lui: datele cerebrale ar trebui considerate informații personale ale participantului, iar cercetătorii doar custozi ai acestora.

„Eu furnizez materia primă și, ca utilizator, tot ce rezultă din asta trebuie făcut într-un mod care să respecte cine sunt eu ca persoană”, a declarat Buckwalter, la o conferință despre neuroetică de la Stanford.

El a adăugat că vrea să fie partener al cercetătorilor, nu doar subiectul lor.

Sesiunile, suspendate

În octombrie, cu ajutorul unor avocați care lucrează pro-bono, Buckwalter a cerut o întâlnire cu comisiile de etică ale Caltech și USC, care au rolul de a proteja drepturile participanților la studii.

Răspunsul a venit de la Ralph Adolphs, președintele comisiei de la Caltech, care i-a transmis că universitatea îi apreciază participarea, dar că sesiunile sale de laborator vor fi suspendate până când va semna formularul actualizat sau până când părțile vor conveni asupra unuia nou.

„Această pauză are scopul de a vă proteja drepturile de participant la cercetare. Nu este o penalizare”, i-a scris Adolphs.

Într-un interviu, Adolphs a explicat că, în trecut, puțini participanți au cerut acces la date, iar riscurile păreau mai mari decât beneficiile: informațiile puteau fi scurse, interpretate greșit sau folosite abuziv, de exemplu de companiile de asigurări pentru a refuza acoperirea.

În plus, puțini oameni ar ști ce să facă cu datele cerebrale, pe care le-a descris drept „o cantitate gigantică de numere”. Inteligența artificială schimbă însă situația, pentru că le-ar putea permite participanților să folosească aceste date.

„Este foarte probabil ca modul în care au fost organizate în trecut aceste studii și datele lor să se schimbe. Întrebarea este exact în ce fel și cât de mult”, a precizat Adolphs, care speră la o soluție „cândva în anul care vine”.

Până atunci, Buckwalter spune că îi lipsesc orele petrecute în laborator, chiar și cele mai plictisitoare experimente.

Între timp, el și Darcy plănuiesc un întreg album de muzică făcută cu neuronii lui. Darcy ar vrea să adauge și chitară, pentru publicul larg, însă Buckwalter insistă ca albumul să fie construit în principal din notele generate de creier, pentru că tocmai asta este ideea: „Nimic de genul ăsta nu s-a mai făcut până acum”.