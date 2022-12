Ana Maria Prodan a împlinit 50 de ani. Imagini de la petrecere de pomină: tort mai înalt decât sărbătorita, bani lipiţi pe fruntea maneliştilor

După un an greu, cu scandal și divorț, Ana Maria Prodan a făcut o petrecere de pomină la împlinirea vârstei de 50 de ani. Au apărut imagini fabuloase cu tortul aurit, mai înalt decât sărbătorita.

Cei mai faimoși maneliști au cântat la petrecere și au făcut dedicații pe bandă rulantă.

Întrebată ce își dorește la 50 de ani, impresara a mărturisit că își dorește lângă ea un bărbat adevărat. "În rest, am de toate. Fac bani singură, am mașini, am case, am bani, am bijuterii. Am tot ce vreau!".

Înainte de petrecerea cu prietenii, Ana Maria Prodan a fost să se roage la mănăstirea Nechit, din județul Neamț, unde slujește Arhimandritul Zenovie, unul dintre apropiații săi. De la acesta, a primit un tort cu chipul lui Iisus Hristos.

Meniul pentru invitații sărbătoritei: berbecuți la proțap, slăninuță, tobă, șorici, zacuscă și murături.

"La 50 mă simt ca la 20. De la 50 femeile încep să trăiască frumos. Și la mine e gena bună, întineresc de la 50. Că am găsit ceva, în fiecare dimineață beau și întineresc".