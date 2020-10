Anda Adam şi-a parcat bolidul la Handicapaţi: “Nu s-a decis de câte dizabilități suferă”

Chiar de 1 martie anul acesta Anda Adam şi-a făcut cadou un BMW I8 Hybrid, estimat la peste 150.000 de euro. Cum imediat şi-a tunat maşina şi apoi a expus-o pe reţelele de socializare, BMW-ul Andei Adam se bucurat de o faimă similară artistei.



N-a fost deloc greu să se afle cine a parcat (şi) pe locul rezervat persoanelor cu handicap într-un mall din Cluj Napoca.

Imaginea a fost postată pe grupul “Șoferi De Week-end Cluj”, apoi preluată şi de cei de la “Poliţiştii au umor”, iar distribuirile şi comentariile au curs gârlă.



Anda Adam nu s-a decis de câte dizabilități suferă. De aceea, până se decide, făcând niște "șopinguri", a lăsat-o și ea așa, "în punctul mort" – a fost comentariul postării de pe “Poliţiştii au umor”.



În imagine se poate observa cum bolidul artistei e parcat aiurea, o treime din el fiind pe locul marcat cu sigla rezervată persoanelor cu handicap locomotor.

Internauţii au comentat intens şi variat postarea

Sper ca a fost amendata, sunt satula de vedetele astea autohtone care au impresia ca li se cuvine totul.



"Săptămâna asta, a oprit mașina în SEMA Parc București într o intersecție, cu rotile din spate pe trecerea de pietoni, a pus avariile și a scos telefonul să facă poze la o sala de fitness..."



Nu e ok dar il inteleg. Sunt pline parcarile de idioti care deschid usile in masina ta sau o lovesc cu carucioarele. Nu de putine ori am gasit masina lovita in parcare, fara bilet fara nimic.