ANTENA3.RO LIVE. Ce e nou, obligatoriu, ce se poartă, apariții noi în materie de carte și despre cadouri potrivite cu Marilena Ion, de la Editura RAO și Maria Coman

E noiembrie, sper ca v-ati apucat de luat cadourile de Craciun. Adica, in fine, firesc ar fi sa aveti deja lista gata, dar na, poate nu e toata lumea OCD, ca mine. Oricum, vine si Gaudeamus, vine si vacanta de iarna, e timp de carti si de citit. Asa ca maine, la Antena3 LIVE o sa vorbim despre ce e nou, ce e obligatoriu, ce se poarta, pe scurt despre aparitii noi si despre cadouri potrivite. Cu Marilena Ion, de la Editura RAO. Ora 15.00, va astept. Eu sunt pe cale sa mi indeplinesc planul pe anul asta, ceea ce va doresc si voua. Dar m-a ajutat mult Irvin D. Yalom, de care m am ferit o perioada, dupa care l am devorat

Antena 3 a lansat joia, de la ora 15.00, un nou proiect, „antena3.ro LIVE, cu Maria Coman”, un format săptămânal de interviuri exclusiv online, care va aborda temele momentului şi le va analiza împreună cu cei în măsură să ofere răspunsuri.

Înregistrările dezbaterilor pot fi găsite și pe canalul de Youtube antena3ro.