Au moștenit un conac aflat în familie din 1660, dar au au fost nevoiți să-l vândă ca să achite taxele de moștenire de 126.000 de euro

O moștenire impresionantă s-a dovedit greu de păstrat pentru trei frați din Franța. FOTO: Getty Images

O moștenire impresionantă s-a dovedit greu de păstrat pentru trei frați din Franța. Laure și frații ei au moștenit, în 2020, un conac din secolul al XVI-lea, în valoare de 640.000 de euro, însă impozitele și costurile legate de succesiune au ajuns la peste 126.000 de euro. Pentru a putea achita suma, cei trei au fost nevoiți să vândă proprietatea, pe care familia o deținea de mai multe generații, scrie Le Figaro.

În 2020, Laure și cei doi frați ai săi au moștenit un imobil familial deosebit, un conac din secolul al XVI-lea, aflat în Burgundia și înscris parțial în lista monumentelor istorice din Franța.

"Este o proprietate de 350 de metri pătrați, formată din 11 camere, dintre care cinci dormitoare. A fost construită în 1560 de o familie bogată de notabili, înainte de a fi cumpărată de familia mea aproximativ un secol mai târziu", povestește Laure.

Deși era o clădire remarcabilă, proprietatea le-a creat numeroase probleme bunicilor și părinților lui Laure. Imobilul s-a deteriorat rapid în urma unor episoade de vreme severă. În decurs de zece ani, acoperișul s-a degradat, la fel ca fațada și tâmplăria.

Când tatăl lui Laure a murit, în ianuarie 2020, proprietatea nu mai fusese locuită de aproximativ nouă ani. "Acest lucru nu a făcut decât să agraveze situația. Umezeala s-a instalat pentru că hotelul nu mai era aerisit în mod regulat, iar pe pereți și în încăperile cu apă au apărut ciuperci. A devenit insalubru", explică femeia.

Cei trei frați știau că moștenirea va crea probleme

La deschiderea succesiunii tatălui lor, cei trei copii știau deja că proprietatea familiei urma să devină o sursă de tensiuni.

"Fratele meu mai mare era foarte atașat de această casă, dar locuia în Mexic și nu avea de gând să se întoarcă să trăiască în Franța. În ceea ce-l privește pe fratele meu mai mic, era ca mine, îi plăcea foarte mult acest hotel, în care am locuit o parte din copilărie, dar nu se vedea deloc trăind acolo în prezent și, mai ales, nu avea bani pentru a-l renova și întreține", povestește Laure.

În realitate, problema păstrării sau vânzării proprietății nu a rămas mult timp fără răspuns.

Părinții celor trei frați nu pregătiseră din timp transmiterea patrimoniului. Averea lor includea, pe lângă conacul din Burgundia, un apartament în Normandia și un apartament la Paris.

"Știam, așadar, că taxele succesorale urmau să fie ridicate, în ciuda deducerilor de 100.000 de euro pentru fiecare părinte și fiecare copil", spune Laure.

Iar motivul era simplu, valoarea totală a patrimoniului imobiliar al părinților era de 1,4 milioane de euro. Cei doi erau căsătoriți sub regimul comunității reduse la achiziții, ceea ce înseamnă că dețineau în părți egale bunurile comune. Din această sumă, 640.000 de euro reprezentau valoarea imobilului din Burgundia.

Cât au plătit cei trei frați taxe succesorale

Cei trei frați nu au fost, prin urmare, surprinși când au aflat cât aveau de achitat după moartea tatălui lor, în 2020. Fiecare dintre ei trebuia să plătească 42.050 de euro cu titlu de taxe succesorale. Suma era formată din 14.950 de euro, plătiți în urma decesului mamei lor, în 2005, și 27.100 de euro, după moartea tatălui, în 2020. În total, cei trei frați au ajuns să plătească 126.150 de euro pentru cele două succesiuni. La această sumă s-au adăugat și costurile și onorariile notariale, inclusiv taxele pentru acte, publicitatea funciară și diverse cheltuieli administrative legate de declarația de succesiune.

Pentru a face rost de bani, frații au fost nevoiți să scoată la vânzare conacul.

"Am dat și apartamentul din Paris în chirie. În schimb, am păstrat pentru noi apartamentul din Normandia, de care ne bucurăm în weekend și în timpul vacanțelor. A fost alegerea cea mai rațională", explică Laure.

Găsirea unui cumpărător pentru imobil nu a fost însă rapidă. Cei trei frați au avut nevoie de aproape 11 luni pentru a găsi persoane interesate să cumpere proprietatea. În cele din urmă, au vîndut-o pentru 610.000 de euro.

"L-am vândut unor persoane care au posibilitatea financiară să îl renoveze corespunzător și, astfel, să îi ofere o a doua viață", spune Laure.

Cum ar fi putut reduce taxele succesorale cu aproximativ 78.000 de euro

Potrivit notarului Antoine Cellard, asociat într-un cabinet din Paris, familia ar fi putut reduce considerabil suma de plată dacă ar fi pregătit din timp transmiterea patrimoniului.

"Orice donație cu dezmembrarea dreptului de proprietate ar fi redus spectaculos factura după legea TEPA din 2007, care a permis creșterea deducerii pentru copii de la 50.000 la 150.000 de euro în cazul succesiunilor și donațiilor. În prezent, această deducere este de 100.000 de euro", explică notarul.

Mecanismul presupune separarea dreptului de proprietate între proprietate și uzufruct. În acest scenariu, moștenitorii primesc proprietatea, în timp ce părintele păstrează uzufructul, adică dreptul de a folosi bunul. La decesul uzufructuarului, uzufructul se stinge fără taxe suplimentare.

Potrivit lui Antoine Cellard, acest mecanism ar trebui considerat un instrument important pentru transmiterea patrimoniilor imobiliare familiale.

Calculele sale arată că cei trei frați ar fi avut de plătit doar 48.006 euro dacă tatăl lor, care avea 71 de ani atunci când a murit soția sa, ar fi donat, de exemplu, proprietatea asupra propriei jumătăți din patrimoniu, evaluată la aproximativ 700.000 de euro.