Bianca are 25 de ani și deja câștigă peste 100.000 $, deși a renunțat la facultate. Unde lucrează și ce pregătire are tânăra din Gen Z

Timp de decenii, rețeta succesului părea clară: mergi la facultate, obții o diplomă și îți găsești un loc de muncă stabil. Însă, pentru mulți tineri din Generația Z, această ecuație nu mai funcționează. Cu taxe universitare în creștere, datorii mari din cauza împrumuturilor pentru studii și o piață a muncii nesigură, tot mai mulți tineri reconsideră diploma de patru ani și aleg căi mai rapide și mai accesibile către o carieră stabilă.

Bianca Miller este unul dintre acești tineri. Inițial, s-a înscris într-un program universitar de patru ani, sperând să-și construiască o carieră lucrând cu mașini și motoare. Însă, pe măsură ce cursurile se acumulau, a început să simtă că se îndepărtează de visul ei.

„Facultatea a fost o dezamăgire”

„Studiam inginerie mecanică și nu-mi plăcea faptul că jumătate dintre cursuri nu aveau legătură cu cariera pe care mi-o doream,” a declarat Miller pentru revista Fortune. „A fost o dezamăgire.”

Chiar și studenții care finalizau studiile nu păreau să o ducă mult mai bine. Ea spune că unii dintre cei mai buni studenți la inginerie mecanică pe care îi cunoștea aveau dificultăți în a-și găsi un loc de muncă. Unii nu reușeau nici măcar să obțină un stagiu neplătit.

Așa că a decis să-și ia cariera în propriile mâini. În loc să piardă ani întregi cu discipline generale și să acumuleze datorii, s-a orientat către meserii specializate. Miller a renunțat la facultate și s-a înscris, la începutul anului 2022, într-un program de tehnician de 21 de luni la campusul din nordul statului New Jersey al Aviation Institute of Maintenance.

Până la absolvire, nu a avut nicio problemă în a-și găsi un loc de muncă. De fapt, spune că firmele aproape că „implorau” după muncitori. Acum lucrează pentru United Airlines ca tehnician în avionică pe Aeroportul Internațional Newark Liberty, reparând motoare de avion și sisteme electrice. La doar 25 de ani, și-a recuperat deja dublu investiția în program și câștigă peste 100.000 de dolari anual. În plus, spre deosebire de mulți angajați din birouri, jobul ei nu riscă să fie înlocuit de inteligența artificială.

„Oportunitățile sunt nelimitate,” a spus Miller. „La finalul zilei, nu există de fapt o alegere greșită.”

De ce aleg tinerii din Generația Z meseriile specializate

Pe măsură ce călătoriile post-pandemie continuă să crească, industria aviației este în plină expansiune. În același timp, flotele de aeronave îmbătrânite și valurile de pensionări au creat o cerere acută pentru noi tehnicieni.

Potrivit celui mai recent CAE Aviation Talent Forecast, industria va avea nevoie de aproximativ 416.000 de noi tehnicieni de întreținere a aeronavelor în următorii opt ani. În SUA, salariul median pentru aceste roluri este de aproximativ 79.000 de dolari, potrivit Bureau of Labor Statistics. Însă Miller spune că orele suplimentare pot ridica salariul cu mult peste șase cifre — în unele cazuri chiar peste 300.000 de dolari.

Parcursul lui Miller reflectă o tendință tot mai răspândită în rândul Generației Z: alegerea formării bazate pe competențe în locul diplomelor universitare de patru ani. Înscrierile în instituții axate pe meserii au crescut cu aproape 20% din primăvara anului 2020, conform datelor National Student Clearinghouse.

Totuși, învățământul superior tradițional nu este de domeniul trecutului. În ciuda provocărilor actuale de pe piața muncii, milioane de absolvenți cu diplomă universitară își găsesc anual un loc de muncă. Iar pe termen lung, o diplomă de licență oferă un randament mediu de 682% asupra investiției, subliniind valoarea sa durabilă. În același timp, căile alternative de educație se dovedesc mai rapide, mai ieftine și profitabile.

„[Școala de meserii] pur și simplu nu este discutată suficient. Nu ne este prezentată ca o opțiune, din cauza felului în care am fost crescuți. Ni s-a spus că trebuie să mergem la facultate — școala de meserii nici nu intra în discuție,” a spus Miller. „Dar piața muncii este grozavă.”