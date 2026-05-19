Brâncuși stabilește un nou record la licitația Christie’s. Sculptura "Danaida" a fost vândută cu 107 milioane de dolari

2 minute de citit Publicat la 08:39 19 Mai 2026 Modificat la 09:12 19 Mai 2026

Brâncuși stabilește un nou record la licitația Christie’s. Sculptura "Danaida" a depășit la licitație pragul de 100 milioane dolari. Foto: Christie`s

Sculptura "Danaida" a lui Constantin Brâncuși, promovată în campania internațională a casei de licitaţie Christie's de celebra actriță Nicole Kidman, a făcut din nou istorie pe piața de artă, fiind vândută luni seară la New York pentru 107,6 milioane de dolari, scrie The New York Times. Lucrarea fusese estimată înaintea licitației la 100 de milioane de dolari.

Identitatea cumpărătorului rămâne, deocamdată, secretă, așa cum se întâmplă frecvent în cazul marilor colecționari de artă. "Danaida" a fost una dintre piesele centrale ale licitației Christie's.

Opera, un cap elegant stilizat, inspirat de întâlnirea artistului român cu tânăra studentă maghiară la artă Margit Pogany, fusese cumpărată în 2002 de magnatul american al presei și colecționarul S.I. Newhouse pentru 18,2 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 33 de milioane de dolari în prezent. La acel moment, suma reprezenta cel mai mare preț plătit vreodată la licitație pentru o sculptură.

Prin vânzarea de luni, „Danaida” a depășit recordul anterior de licitație al lui Brâncuși, stabilit în 2018, când o lucrare a artistului s-a vândut cu 71,2 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 94 de milioane de dolari ajustat la inflație.

Înaintea licitației, Christie’s a încercat să atragă atenția, lansând un videoclip promoțional în care Nicole Kidman vizitează galeriile și dansează în jurul sculpturii pe melodia „Golden Years” a lui David Bowie.

Lucrarea lui Brâncuși a făcut parte dintr-o licitație de amploare dedicată colecției lui S.I. Newhouse, fost magnat al presei și colecționar pasionat, decedat în 2017, la vârsta de 89 de ani. Cele 16 lucrări scoase la vânzare din patrimoniul său au obținut în total 630,8 milioane de dolari.

Toate piesele din colecția Newhouse au avut garanții din partea unor terți, ceea ce înseamnă că casa de licitații a obținut acorduri prin care alți cumpărători se angajau să plătească un preț minim pentru fiecare lucrare. În industrie s-a discutat că aproape întreaga colecție ar fi fost garantată de un singur cumpărător, însă Christie’s a refuzat să comenteze.

„Vânzarea a fost formată numai din piese puternice, cu foarte puțin material de umplutură”, a declarat Stephanie Armstrong, managing partner al firmei de consultanță în artă Beaumont Nathan. Ea a adăugat că licitația a fost gândită pentru un anumit nivel de colecționar, iar realitatea este că, în piața de astăzi, există relativ puțini cumpărători la acel nivel.

Seara de la Christie’s Rockefeller Center a adus recorduri și pentru alți mari artiști ai secolului XX

Cu doar câteva minute înainte ca sculptura lui Brâncuși să fie adjudecată pentru 107,6 milioane de dolari, o pictură prin „tehnica picurării” realizată de Jackson Pollock în 1948 s-a vândut pentru 181,2 milioane de dolari, cu taxe incluse.

Tabloul lui Pollock, intitulat „Number 7A, 1948”, a fost realizat prin aruncarea, picurarea și turnarea vopselei de ulei pe o pânză întinsă pe podeaua hambarului artistului din Springs, New York. Licitația pentru această lucrare a durat doar șapte minute și a depășit rapid precedentul record de licitație al artistului, de 61,2 milioane de dolari.

Pânza de aproape 3,3 metri lungime din colecția Newhouse a fost, potrivit Christie’s, prima pictură prin „tehnica picurării” de mari dimensiuni a lui Pollock scoasă la licitație din 1961.

Licitația dedicată colecției Newhouse și o a doua vânzare de artă din secolul XX organizată în aceeași seară au totalizat împreună 1,1 miliarde de dolari. Mai multe lucrări au fost vândute peste estimările maxime, semn că segmentul de vârf al pieței de artă își revine după câțiva ani de contracție.