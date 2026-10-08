Cadoul cu care Mihai Gâdea a emoționat-o pe Oprah Winfrey: o carte de rugăciuni din 1761, din colecția lui personală

sursa foto: Antena 3 CNN

Înainte să înceapă interviul exclusiv de la București, Mihai Gâdea i-a făcut Oprah Winfrey un cadou la care vedeta americană nu se aștepta și care a reușit să o emoționeze profund: o carte de rugăciuni tipărită la Cambridge în anul 1761, pe care jurnalistul i-a dăruit-o din propria colecție de cărți rare.

Mihai Gâdea a știut de la început că alegerea nu este întâmplătoare, întrucât Oprah este cunoscută în toată lumea pentru dragostea ei față de cărți, iar credința a fost una dintre temele de care a vorbit cel mai des de-a lungul carierei.

„Ce cadou cu adevărat special, pentru mine! Mulțumesc! Este din colecția ta personală?”, a întrebat Oprah.

Răsfoind paginile vechi de peste două secole și jumătate, vedeta a descoperit că volumul, alcătuit potrivit rânduielilor Bisericii Anglicane, cuprinde și psalmii lui David, pe care i-a numit unii dintre textele ei preferate. S-a oprit la Psalmul 91, despre care a spus că este preferatul ei, și a citit cu voce tare primele cuvinte:

„Cine locuiește sub apărarea Celui Preaînalt va rămâne sub umbra Celui Atotputernic. Da. Îmi place foarte mult. Mulțumesc. Ce cadou frumos. Un cadou minunat”, a spus ea.

Oprah a mărturisit că oamenii din jurul ei se plâng adesea că nu știu ce să-i dăruiască, deși, spune ea, răspunsul este foarte simplu.

„Sincer, ce comoară! Mereu vreau să le spun oamenilor, mereu vreau să le spun: ăsta e cadoul perfect pentru mine. Pentru că oamenii zic: «E atât de greu să-ți fac un cadou». Dar chiar nu e așa”, a spus vedeta.

La final, vedeta americană a recunoscut că, deși cărțile sunt întotdeauna o alegere bună, darul primit la București este unul cu totul aparte.

„Dar o carte de rugăciuni, o carte rară din 1761? Uau! Asta e ceva cu adevărat special. Mulțumesc pentru că ai fost atât de atent”, i-a spus Oprah Winfrey lui Mihai Gâdea.