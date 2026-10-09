Mihai Gâdea, emoționat după interviul cu Oprah Winfrey: A fost o lecție de viață

Oprah și Mihai Gâdea. sursa foto: Antena 3 CNN

Mihai Gâdea a încheiat interviul exclusiv cu Oprah Winfrey cu un mesaj emoționant, în care i-a mulțumit vedetei americane pentru privilegiul de a o avea invitată, dar și echipei care a lucrat zile întregi pentru ca acest moment să ajungă pe ecranele telespectatorilor Antena 3 CNN. Jurnalistul a spus că întâlnirea cu Oprah a fost mai mult decât un interviu, a fost o lecție de viață, și le-a cerut celor care au urmărit emisiunea să nu lase ca inspirația primită joi seara să se stingă odată cu ea.

Primul gând al lui Mihai Gâdea s-a îndreptat spre invitata sa și spre colegii care au făcut posibil interviul.

„Aș vrea să îi mulțumesc din suflet lui Oprah Winfrey pentru acest privilegiu pe care mi l-a acordat mie, echipei mele și postului nostru de televiziune. Aș vrea să mulțumesc echipei mele fantastice, care a lucrat cu atât de multă dăruire pentru acest interviu și l-a pregătit ca dumneavoastră să vă puteți bucura de el”, a spus jurnalistul.

Mihai Gâdea a mulțumit și postului la care lucrează, spunând că Antena 3 CNN le oferă telespectatorilor nu doar informație corectă, ci și ocazia de a cunoaște oameni care pot schimba felul în care privim lumea.

„Aș vrea să mulțumesc Antenei 3 CNN că mi-a făcut marea onoare să pot să vă ofer astfel de momente și pentru faptul că, iată, în această seară și în multe alte țări avem ocazia de a întâlni și altfel de oameni; nu doar pentru a lupta pentru adevăr, pentru a vă informa corect și, până la urmă, pentru țara noastră și pentru ceea ce credem că este cel mai important”, a declarat el.

Jurnalistul a ținut să îi numească, unul câte unul, pe colegii care au lucrat la interviu: Mihai Dina, Costi Pahonțu, Robert Chirileanu, Ioana Matei, Dana Conerth, Ovidiu Vlad, Alex Pătaru, Alex Bucur, Adi Văncică, Cătălin Gavriluță și, în mod special, producătoarea emisiunii sale, Diana Grădinaru.

Pentru Mihai Gâdea, întâlnirea cu Oprah Winfrey a venit într-un moment greu pentru România, iar oameni ca ea, spune el, îi pot ajuta pe cei care se simt descurajați să găsească puterea de a merge mai departe.

„Oprah Winfrey ne-a oferit în această seară nu un interviu, ci o lecție de viață, și sigur că fiecare dintre întâlnirile pe care le avem ar trebui să ne atingă viața, ar trebui să încerce să schimbe cumva cursul atunci când el este într-o direcție greșită. Și într-un moment ca acesta, în care, din păcate, lucrurile nu sunt deloc bune în România, astfel de oameni ne pot inspira să găsim resurse, să găsim acele resorturi interioare pentru a merge mai departe”, a spus jurnalistul.

Mihai Gâdea le-a cerut telespectatorilor să nu trateze emoția acestei seri ca pe un moment trecător, ci ca pe un început, amintindu-le că oricine își poate schimba viața, așa cum a făcut-o și Oprah Winfrey.

„Nu vă bucurați doar pentru o seară, nu încercați să vă umpleți sufletele doar pentru astăzi, ci încercați să faceți acest lucru în fiecare zi; oricare dintre noi poate să schimbe, să-și schimbe viața, așa cum a făcut Oprah, și fiecare dintre noi poate să schimbe lumea”, a spus el.

Jurnalistul a încheiat cu un gând despre credință, una dintre temele care au marcat discuția cu Oprah Winfrey, care a povestit în interviu că se roagă în fiecare seară și că a îngenuncheat chiar și în camera de hotel din București.

„Și cred că toate lecțiile create în această seară sunt fantastice. Dar cred că a găsi acea forță care nu ne vine uneori nici măcar din noi, ci de deasupra noastră, a ne pleca în genunchi, a-L căuta pe Acela care poate să facă din imposibil posibil este una dintre direcțiile pe care, probabil, din această seară le-am înțeles mai bine din Rai. Să ne întoarcem în iadul nostru și în lumea aceasta cu care ne zbatem în fiecare zi pentru a înțelege ce se va întâmpla cu noi”, a încheiat Mihai Gâdea.