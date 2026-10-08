Toți copiii din România intră gratuit la AquaVentura, în perioada 12-23 octombrie

2 minute de citit Publicat la 20:01 08 Oct 2026 Modificat la 20:01 08 Oct 2026

AquaVentura Water Park & Spa din Parcul Pantelimon extinde campania de acces gratuit pentru copii. În perioada 12-23 octombrie 2026, toți copiii din România vor putea beneficia de intrare gratuită în complexul acvatic, indiferent de localitatea în care locuiesc sau de unitatea de învățământ pe care o frecventează.

Campania, lansată la începutul lunii octombrie pentru elevii din Sectorul 3 și extinsă ulterior și pentru copiii care nu au ajuns încă la vârsta școlară, va fi deschisă, timp de 2 săptămâni, pentru toți copiii din țară.

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Măsura urmărește să ofere cât mai multor copii posibilitatea de a descoperi noul complex acvatic din Parcul Pantelimon și de a se bucura de facilitățile acestuia, într-un spațiu dedicat înotului, mișcării și activităților recreative.

Astfel, în perioada 12-23 octombrie, accesul gratuit nu va mai fi condiționat de domiciliul în Sectorul 3 sau de înscrierea la o unitate de învățământ din sector. De această facilitate vor putea beneficia atât elevii, cât și copiii de vârstă preșcolară, din București și din întreaga țară.

Acces gratuit pe bază de rezervare online

Pentru a beneficia de gratuitate, vizitatorii trebuie să efectueze o rezervare prealabilă prin intermediul platformei oficiale: https://start.aquaventura.ro/

Rezervările se realizează în limita locurilor disponibile, iar pentru fiecare vizită este necesară o confirmare de înscriere, care va fi prezentată la recepția complexului. Copiii cu vârsta sub 16 ani trebuie să fie însoțiți de un adult, cu respectarea condițiilor de acces stabilite prin regulamentul complexului.

Un complex acvatic deschis pe tot parcursul anului

Situat în Parcul Pantelimon, pe Șoseaua Gării Cățelu nr. 1M, AquaVentura Water Park & Spa oferă piscine pentru adulți și copii, zone SPA, jacuzzi, saune, salină, spații de relaxare și facilități pentru activități sportive și recreative.

Complexul este conceput pentru a funcționa indiferent de sezon, oferind vizitatorilor posibilitatea de a se bucura de activități acvatice și în afara perioadei estivale.

Extinderea campaniei pentru toți copiii din România este valabilă exclusiv în intervalul 12-23 octombrie 2026. După această perioadă, până la finalul lunii octombrie, se vor aplica din nou criteriile de eligibilitate ale campaniei inițiale, dedicate copiilor și elevilor din Sectorul 3.

Rezervările și informațiile privind condițiile de acces sunt disponibile pe https://start.aquaventura.ro/