Un cunoscut rapper mexican și-a înlocuit tot părul cu lanțuri de aur: Cum arată „coafura” pe care puțini ar îndrăzni să o încerce

Rapperul Dan Sur și-a înlocuit tot părul cu lanțuri aurii. Sursa foto: Dan sur via Facebook

În urmă cu cinci ani, rapperul Dan Sur a renunțat la părul obișnuit pentru o „coafură” cu totul neobișnuită: lanțuri de aur pe care spune că și le-a prins de cârlige implantate chirurgical în scalp. Imaginile au făcut înconjurul lumii în 2021, iar experimentul nu a rămas doar o cascadorie de moment: nici până astăzi, Dan Sur nu a renunțat la look-ul care l-a făcut celebru, continuând să apară în fotografii și videoclipuri cu lanțurile drept „păr”.

Cine este Dan Sur

Dan Sur este un rapper și producător muzical mexican, asociat cu rapul și reggaetonul. Înainte de transformare, avea păr negru, pe care îl purta în diverse coafuri, inclusiv împletituri.

Primele sale piese au început să apară pe YouTube în jurul anului 2019, potrivit presei mexicane. Printre melodiile menționate în relatările despre el se numără „Nada”, „Trabaja”, „Se siente sola”, „Bonk Bonk” și „Oro”.

În momentul în care povestea a devenit virală, notorietatea lui era legată în mare parte de TikTok. În septembrie 2021, publicațiile scriau despre aproximativ 1,9-2 milioane de urmăritori.

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Ce și-a făcut, de fapt, la cap

Rapperul spune că are cârlige implantate în zona scalpului, iar de acestea sunt prinse alte cârlige și, ulterior, lanțurile. El a descris sistemul într-un videoclip TikTok și a spus că elementele sunt prinse „în craniu, sub piele”.

Lanțurile sunt de diferite dimensiuni iar unele au elemente decorative sau pietre. În fotografiile și videoclipurile sale apar, de asemenea, modificări dentare cu aur.

De ce a făcut asta?

Răspunsul lui Dan Sur a fost, de fapt, surprinzător de simplu: voia să fie diferit.

Într-un videoclip citat de presa internațională, rapperul a explicat că a observat că „toată lumea își vopsește părul” și că el voia să facă ceva ce nu mai făceau ceilalți. A adăugat că speră ca oamenii să nu-i copieze noul look.

Cu alte cuvinte, implanturile au funcționat și ca o declarație de imagine. Nu era vorba despre tratarea unei probleme medicale sau despre recuperarea părului, ci despre construirea unui aspect imposibil de confundat.

Presa a observat rapid și efectul de marketing. Corriere della Sera nota că transformarea a generat o explozie de atenție online, iar unele relatări au speculat că apariția ar fi putut avea și o componentă promoțională, în contextul activității sale muzicale.

Cât a costat „părul de aur”?

Dan Sur ar fi spus că fiecare dintre lanțurile sale valorează aproximativ 100.000 de dolari. Unele publicații au făcut rapid calcule care ajungeau la milioane de dolari pentru întreaga „coafură”.

Însă nu există o verificare independentă a valorii fiecărui lanț, a numărului exact de lanțuri sau a sumei plătite pentru intervenție.

Nici costul operației nu pare să fi fost făcut public în mod verificabil. Presa care a relatat transformarea în 2021 menționa că suma nu era cunoscută.

Cum doarme cu lanțurile implantate

Unul dintre detaliile cele mai bizare ale poveștii este că, potrivit propriilor declarații, Dan Sur își scoate lanțurile înainte de culcare.

Asta nu înseamnă însă că își îndepărtează și implanturile. Cârligele rămân în scalp, iar lanțurile pot fi detașate de acestea. El a spus că are nevoie de ajutor pentru a le scoate pe toate, deoarece procesul ar dura foarte mult dacă l-ar face singur.

Faptul că lanțurile pot fi scoase este relevant și din punct de vedere medical: implantul și obiectul atașat implantului nu sunt același lucru. Chiar dacă bijuteriile sunt date jos, componentele fixate în scalp rămân.

Pericolele unei astfel de proceduri

Pentru Yahoo Life, chirurgul plastician Dr. Frank Agullo a avertizat că astfel de implanturi pot crea o cale prin care bacteriile din mediul exterior să ajungă în organism. În cazul descris de el, implanturile se află în apropierea osului care protejează creierul.

Un al doilea risc este forța exercitată asupra implanturilor. Lanțurile sunt obiecte grele și pot fi agățate accidental. Dacă un lanț este tras puternic, forța se transmite către sistemul de fixare. Agullo a avertizat că implantul s-ar putea deplasa și, în scenariul sever descris de medic, chiar ar putea contribui la o fractură a craniului.

Există și probleme mai puțin spectaculoase, dar importante: igiena, inflamația și cicatrizarea.

Dermatologul Dr. Mona Gohara, citată de Yahoo Life, a atras atenția că îndepărtarea unor astfel de elemente poate implica riscul de cicatrici permanente sau inflamație a scalpului. De asemenea, afectarea foliculilor de păr poate duce la pierderea permanentă a părului în anumite zone.

Prin urmare, riscurile discutate de specialiști includ:

infecția în jurul implanturilor;

inflamația scalpului;

cicatrici permanente;

afectarea foliculilor și posibilă pierdere permanentă a părului;

deplasarea sau smulgerea implanturilor;

traumatisme provocate de agățarea lanțurilor;

în cazul unui traumatism sever, posibilitatea unei leziuni osoase, inclusiv fractură de craniu.

Medicii aveau și o alternativă mult mai simplă

Concluzia medicilor citați în presa americană a fost aproape unanimă: dacă scopul este doar aspectul vizual, nu este nevoie ca bijuteriile să fie fixate de craniu.

Agullo a sugerat o soluție reversibilă, precum o perucă decorată cu lanțuri de aur, iar dermatologul Mona Gohara a recomandat variante care implică pur și simplu integrarea unor elemente aurii în păr.

Diferența este esențială: o perucă poate fi dată jos în câteva secunde; un implant chirurgical presupune o intervenție asupra țesuturilor și poate lăsa cicatrici sau alte consecințe.

Nu este singurul rapper care a dus bijuteriile la extrem

În 2021, cazul lui Dan Sur a fost comparat frecvent cu cel al rapperului american Lil Uzi Vert, care își implantase un diamant roz în frunte. Bijuteria a fost prezentată în presă ca având o valoare de aproximativ 24 de milioane de dolari.

Comparația este relevantă pentru că ambele cazuri arată cât de mult s-au apropiat, în cultura hip-hop și în economia rețelelor sociale, bijuteria, modificarea corporală și brandingul personal.