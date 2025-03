Care este cel mai mare dușman al părului sănătos. Nu este nici vopseaua, nici placa

Dacă rădăcina este „sufocată” de sebum, firul devine fragil și cedează. Foto: Getty Images

Știi care este cel mai mare dușman al părului tău? Nu este nici placa, nici vopseaua, ci sebumul în exces! Indiferent că ești bărbat sau femeie, sănătatea părului începe de la rădăcină. Iar dacă aceasta este „sufocată” de sebum, firul devine fragil și cedează.

”În jurul folicului de păr, se formează ca un dop de ceară, care este sebumul de pe scalp. Acest sebum sufocă rădăcina firului de păr și unde sunt fire mai subțiri, sufocă exact ca un dop de ceara și firul respectiv, fiind subțire, este clar ca o sa cadă”, spune Nicoleta El Rahman, hair-stylist.

Sebumul este o substanță grasă produsă de glandele sebacee din piele. Rolul său principal este de a hidrata și proteja firul de păr și pielea, prevenind uscarea și deteriorarea. Totuși, un exces de sebum poate duce la diverse probleme.

”Există mai multe cauze care duc la acest exces de sebum. Una dintre cauze este hormonală, altă cauza ar putea fi folosirea unor produse care nu sunt potrivite pentru tipul nostru de scalp. Există cazuri în care scalpul are nevoie de un anumit șampon. De exemplu, un scalp gras are nevoie de un șampon care să curețe în profunzime, în timp ce lungimea părului poate are nevoie de hidratare. Și atunci avem nevoie de două șampoane”, spune ea.

Apa fierbinte trebuie evitată

Un alt aspect important este să eviți apa fierbinte, deoarece stimulează glandele sebacee să producă și mai mult sebum. Iar un tratament pe bază de salvie biodinamică este de un real ajutor.

Salvia biodinamică ajută la curățarea scalpului prin proprietățile sale de detoxifiere, având efecte antiinflamatorii și antibacteriene. Ea reglează producția de sebum, curățând foliculii de păr și stimulând circulația sanguină, ceea ce ajută la menținerea unui scalp sănătos. Datorită compușilor săi activi, salvia poate reduce și acumularea de impurități care duc la probleme ale scalpului, cum ar fi mătreața sau părul gras.

Cel puțin o cură de detox pe an

”Miroase foarte bine, conține și mentă și senzația pe scalp va fi una de răcorire. Aplicăm bine pe mai multe cărări și ne asigurăm că am aplicat pe tot scalpul. Este nevoie de o ședință o dată la 2 - 3 luni. Depinde de cât de serioasă este problema și depinde de cât de mult sebum are clienta respectivă, dar se recomanda să facem oricum o cură cu detox măcar o dată pe an”, spune specialistul.

Beneficiile acestui tratament sunt vizibile imediat după aplicare.

”Dacă avem un păr și un scalp care se îngrășă foarte repede și sunt persoane care se spală o zi da, una nu pe cap, atunci ajută, nu se mai îngrășa atât de tare. Ajută foarte mult la volum, dacă avem un păr care este subtire și care nu are volum, există posibilitatea ca una dintre cauze să fie acest exces și părul să fie pur și simplu lipit de cap. Deci poate crea și volum mai mult și ajută la avea un păr mai sănătos”, afirmă ea.

Spălarea corectă a părului, extrem de importantă

Detoxul trebuie lăsat să acționeze pe păr timp de 15 minute. Acest timp permite ingredientelor să pătrundă în scalp și să curățe în profunzime sebumul acumulat.

”Este foarte important să masăm bine, bine scalpul, astfel încât peeling-ul pe care l-am făcut să-și facă efectul și să curețe scalpul. Este foarte importantă spălarea părului, chiar și dacă nu facem detox și, în principiu, este foarte important să masăm bine, bine scalpul atunci când ne spălăm și să ne focusăm mai ales la nivelul scalpului și nu pe lungimea parului. Noi tindem acasă sa ne focusăm foarte mult pe lungimea firului de păr, însă scalpul nostru este cel care are nevoie să fie curățat în profunzime, lungimea se curăță foarte ușor”, a concluzionat hair-stylistul Nicoleta El Rahman în emisiunea Numai de Bine de la Antena 3 CNN.