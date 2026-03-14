Ce au spus, de fapt, astronauții Apollo 11 când au ajuns pe Lună

Pe 20 iulie 1969, milioane de oameni din întreaga lume ascultau în direct conversațiile dintre astronauții misiunii Apollo 11 și centrul de control de la Houston, în timp ce Neil Armstrong și Buzz Aldrin deveneau primii oameni care pășeau pe Lună. Dialogurile lor, transmise de la aproape 400.000 de kilometri distanță, au surprins emoția, tensiunea și uimirea momentului în care omenirea a făcut unul dintre cele mai mari salturi din istoria explorării, scrie National Geographic.

Conversația era plină de schimburi criptice de date științifice, dar, în același timp, era încărcată de drama extraordinară a celei mai mari realizări din istoria explorării. Pentru că acestea erau vocile echipajului Apollo 11 – voci care călătoreau peste aproape un sfert de milion de mile pentru a relata primii pași ai omului pe Lună. Lumea întreagă asculta în timp ce Neil Armstrong, Edwin (Buzz) Aldrin și Michael Collins vorbeau între ei și cu CapCom, astronautul responsabil de comunicații din Houston.

Pe 20 iulie, la ora 4:17 și 43 de secunde p.m. (EDT) – la 102 ore, 45 de minute și 43 de secunde de la lansare – modulul lunar Eagle s-a desprins de modulul de comandă Columbia și a aterizat în praful acelei lumi pustii, fără vânt. Iată o parte din ceea ce s-a spus atunci:

ARMSTRONG: Houston, aici Baza Tranquillity. Eagle a aterizat.

CAPCOM (astronautul Charles M. Duke): Recepționat, Tranquillity, vă copiem la sol. Ați avut o mulțime de oameni aici aproape să se facă albaștri. Am început din nou să respirăm. Mulțumim mult.

COLLINS (în Columbia): Fantastic!

ARMSTRONG: Houston, probabil că faza finală a părut foarte lungă. Sistemul automat de direcționare ne ducea direct într-un crater, cu un număr mare de bolovani și stânci... și a fost nevoie... să zburăm manual peste câmpul de roci pentru a găsi o zonă rezonabil de bună.

CAPCOM: Recepționat. Vă copiem. De aici a arătat superb, Tranquillity.

ALDRIN: Vom ajunge la detaliile despre ce este în jurul nostru, dar pare o colecție de aproape toate tipurile de forme, unghiuri, granulații, cam toate tipurile de roci... Culorile – ei bine... Nu pare să existe o culoare generală dominantă; totuși, unele roci și bolovani par să aibă culori interesante.

CAPCOM: Recepționat, Tranquillity. Să știți că sunt o mulțime de fețe zâmbitoare în această cameră și în întreaga lume.

ARMSTRONG: Sunt două și aici, sus.

COLLINS: Și să nu-l uitați pe cel din modulul de comandă... Și mulțumesc că m-ați pus pe legătura de retransmisie, Houston. Pierdeam toată acțiunea.

CAPCOM: Recepționat, Columbia... Spune ceva. Ar trebui să te poată auzi...

COLLINS: Recepționat. Baza Tranquillity, de aici de sus a sunat grozav. Ați făcut o treabă fantastică.

ARMSTRONG: Mulțumim. Doar țineți acea bază orbitală pregătită pentru noi acolo sus.

CAPCOM: Baza Tranquillity... Houston. Toate consumabilele sunt în parametri normali. Arătați bine din toate punctele de vedere... Totul este în regulă.

ARMSTRONG: S-ar putea să vă intereseze să știți că nu observăm nicio dificultate în adaptarea la gravitația de 1/6; cel puțin este imediat natural să ne mișcăm în acest mediu.

CAPCOM: Recepționat, Tranquillity.

ARMSTRONG: Pe fereastră se vede o câmpie relativ plană, cu destul de multe cratere de dimensiuni între cinci și cincizeci de picioare și câteva creste mici, de aproximativ douăzeci sau treizeci de picioare, aș spune, și literalmente mii de cratere mici, de unu sau doi picioare, în jurul zonei. Vedem câteva blocuri angulare la câteva sute de picioare în fața noastră, probabil de aproximativ doi picioare, cu margini ascuțite. Se vede și un deal chiar în fața noastră, greu de estimat, dar ar putea fi la o jumătate de milă sau o milă.

COLLINS: Sună ca și cum ar arăta mult mai bine acum decât ieri, la acel unghi foarte mic al soarelui. Atunci părea accidentat ca o piatră de pavaj.

ALDRIN: ...Aș vrea să profit de această ocazie pentru a-i ruga pe toți cei care ne ascultă, oriunde s-ar afla, să facă o pauză pentru un moment, să reflecteze la evenimentele din ultimele ore și să mulțumească, fiecare în felul său.

Astronauții încep pregătirile pentru a părăsi modulul lunar, după ce fac verificări detaliate ale navei pentru a se asigura că totul este în ordine pentru decolarea ulterioară. Armstrong va fi primul care va ieși, aproximativ șase ore și jumătate după aterizare.

ARMSTRONG: Trapa se deschide.

ALDRIN: Neil, ești aliniat bine. Puțin spre mine. Bine, coboară.

ARMSTRONG: Cum mă descurc?

ALDRIN: Te descurci foarte bine.

ARMSTRONG: Bine, Houston, sunt pe verandă.

CAPCOM (astronautul Bruce McCandless): Omule, primim imagine pe televizor.

ALDRIN: Ați primit o imagine bună, nu?

CAPCOM: Există mult contrast și momentan este cu susul în jos pe monitorul nostru, dar putem distinge destul de multe detalii... Bine, Neil, te vedem coborând pe scară.

ARMSTRONG: Sunt la baza scării. Piciorușele modulului lunar sunt afundate în suprafață doar cam un inch sau doi, deși suprafața pare foarte fin granulată când te apropii de ea. E aproape ca o pulbere. Din când în când este foarte fină. O să cobor acum de pe modulul lunar. Acesta este un pas mic pentru un om, dar un salt uriaș pentru omenire.

Camera de televiziune montată pe modulul lunar înregistrează primele mișcări ale lui Armstrong printre umbrele întunecate și lumina orbitoare a Lunii.

ARMSTRONG: Suprafața este fină și pudrată. O pot ridica ușor cu vârful bocancului. Se lipește în straturi fine, ca praful de cărbune, pe talpa și pe părțile laterale ale bocancilor mei. Mă afund doar foarte puțin, poate o optime de inch, dar pot vedea clar urmele bocancilor și modelul tălpilor în particulele fine de nisip.

CAPCOM: Neil, aici Houston. Recepționăm.

ARMSTRONG: Nu pare să existe nicio dificultate în a te deplasa. Așa cum am bănuit, este chiar mai ușor decât în simulările pe care le-am făcut pe Pământ la gravitația de 1/6. De fapt, nu e deloc greu să te plimbi pe aici.

Motorul de coborâre nu a lăsat un crater de dimensiuni mari... Suntem, practic, într-un loc foarte plat. Pot vedea câteva urme de jeturi provenite de la motorul de coborâre, dar într-o cantitate foarte mică. Bine, Buzz, suntem gata să coborâm camera.

ALDRIN: Sunt gata.

ARMSTRONG: Bine, aici este destul de întuneric în umbră și e puțin greu să văd dacă am o poziție bună pentru picioare. O să mă deplasez spre lumina soarelui fără să privesc direct în soare.

ALDRIN: Bine, o să iei acum eșantionul de urgență, Neil?

ARMSTRONG: Este foarte interesant. Suprafața este foarte moale, dar din când în când, când înfig instrumentul pentru eșantionul de urgență, dau peste o suprafață foarte dură. Pare însă să fie un material foarte compact de același tip. O să încerc să iau o rocă de aici. Iată câteva.

ALDRIN: Arată superb de aici, Neil.

ARMSTRONG: Are o frumusețe austeră, proprie. Seamănă cu multe zone deșertice înalte din Statele Unite. Este diferit, dar este foarte frumos aici.

ALDRIN: Ești gata să ies și eu?

ARMSTRONG: Totul e pregătit. Bine, ai văzut ce dificultăți am avut eu. O să încerc să urmăresc sistemul tău de susținere a vieții de aici.

ALDRIN: Acum o să dau puțin înapoi și o să închid parțial trapa. Asigurându-mă că nu o blochez.

ARMSTRONG: Un gând foarte bun.

ALDRIN: Aceasta este casa noastră pentru următoarele câteva ore și trebuie să avem grijă de ea... Este foarte simplu să sari de pe o treaptă pe alta.

ARMSTRONG: Iată-te.

ALDRIN: Priveliște frumoasă.

ARMSTRONG: Nu-i așa? O priveliște magnifică aici... Nu e distractiv?

ALDRIN: ...Rocile sunt destul de alunecoase... Trebuie să fii atent să te înclini în direcția în care vrei să mergi... Trebuie să îți treci piciorul peste celălalt pentru a rămâne sub centrul de masă. Și, Neil, nu spuneam că s-ar putea să vedem și roci mov?

ARMSTRONG: Ai găsit o rocă mov?

ALDRIN: Da. Foarte mică, strălucitoare...

ARMSTRONG: Pentru cei care nu au citit placa, vom citi placa montată pe trenul de aterizare din față al modulului lunar. Mai întâi sunt două emisfere care arată cele două emisfere ale Pământului. Dedesubt scrie: „AICI OAMENI DE PE PLANETA PĂMÂNT AU PĂȘIT PENTRU PRIMA DATĂ PE LUNĂ IULIE 1969 D.HR. AM VENIT ÎN PACE PENTRU ÎNTREAGA OMENIRE”. Sunt semnăturile membrilor echipajului și semnătura președintelui Statelor Unite.

COLLINS (în Columbia): ...Aceasta este istorie.

CAPCOM: Recepționat... Cred că instalează steagul acum.

COLLINS: Grozav.

CAPCOM: Cred că ești cam singura persoană care nu are imagine TV.

COLLINS: Așa este. Dar nu mă deranjează deloc. Cum este calitatea imaginii?

CAPCOM: Este superbă, Mike. Chiar este.

COLLINS: Extraordinar. Lumina este bună?

CAPCOM: Da, foarte bună. Au ridicat steagul și se pot vedea Stelele și Dungile pe suprafața Lunii.

COLLINS: Superb. Pur și simplu superb.

După aproape două ore petrecute pe suprafața Lunii, Armstrong și Aldrin finalizează instalarea instrumentelor științifice și colectarea probelor. Houston îi anunță că mai au aproximativ zece minute înainte de a începe pregătirile pentru întoarcerea în modulul lunar.

ALDRIN: ...O să urc pe scară... Adios, amigos.

La fel cum a fost primul care a pășit pe Lună, Neil Armstrong este și ultimul care părăsește suprafața acesteia. După ce ridică aproximativ 23 de kilograme de roci și sol lunar în modulul lunar, urcă pe scară, iar Aldrin îl ghidează prin trapă.

ALDRIN: ...Acum arcuiește spatele. Așa. Este destul loc.

ARMSTRONG: Mulțumesc. Acum ating ceva?

ALDRIN: Acum ești liber. Te freci puțin de mine... Acum mută piciorul și voi închide trapa... Trapa este închisă și blocată.

CAPCOM: ...Echipajul Bazei Tranquillity este din nou în interior... totul a decurs perfect.

COLLINS: Aleluia!

ARMSTRONG: Houston, Baza Tranquillity. Represurizarea completă.

CAPCOM: Recepționat, Tranquillity. Am observat la televizor cum ați aruncat echipamentele, iar seismometrul pasiv a înregistrat șocuri când fiecare sistem de susținere a vieții a lovit suprafața.

ARMSTRONG: Nu mai poți scăpa cu nimic acum, nu-i așa?

CAPCOM: ...Din partea tuturor celor de aici din Houston și, de fapt, din partea tuturor oamenilor din toate țările lumii, credem că ați făcut o treabă magnifică acolo sus astăzi.

ALDRIN: Mulțumim foarte mult. A fost o zi lungă.

CAPCOM: Da, într-adevăr. Odihniți-vă puțin.

ALDRIN: Houston, Tranquillity. Ați avut destulă televiziune pentru astăzi?

CAPCOM: Tranquillity, aici Houston. Da, într-adevăr – o prezentare extraordinară.

ALDRIN: Bine, închidem transmisia. Ne vedem mâine.

Au trecut aproape 12 ore de la aterizarea modulului Eagle când camera de televiziune de pe Lună încetează să mai transmită. Armstrong și Aldrin se odihnesc înainte de decolarea critică. Dacă motorul nu ar porni, cei doi astronauți nu s-ar mai putea întoarce pe Pământ.

Houston anunță că aprinderea motorului este la două minute distanță.

ALDRIN: ...A fost superb. Douăzeci și șase... 36 de picioare pe secundă în sus... foarte lin... foarte silențios. Uite craterul acela jos.

CAPCOM (astronautul Ronald Evans): Eagle, Houston. Un minut și totul arată bine.

ALDRIN: ...150 în sus. Superb.

CAPCOM: ...Aveți undă verde... totul arată bine.

ARMSTRONG: Cobor exact pe U.S. 1.

Urmează andocarea modulului Eagle cu Columbia, călătoria de 60 de ore înapoi spre Pământ și reintrarea în atmosferă. Navele se conectează, nu fără câteva momente de mișcare neașteptată.

COLLINS: A fost ciudat... părea... că vă mișcați destul de mult în timpul ciclului de retragere?

ARMSTRONG: Da. S-a întâmplat exact când am aplicat tracțiunea pozitivă pe axa X.

COLLINS: Da, am fost foarte ocupat câteva secunde acolo.

CAPCOM: ...Arătați excelent. A fost o zi extraordinară.

COLLINS: Băiete, nu glumiți.