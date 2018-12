Ce înseamnă dacă aprinzi o lumânare și flacăra arde spre dreapta! Ai mare grijă!

foto: Pixabay.com

Potrivit credintei populare, flacara lumanarii iti poate schimba destinul. Iata ce trebuie sa faci.

Tot ce trebuie sa faci este sa o aprinzi si sa observi cu atentie felul in care arde flacara:



- daca aceasta este calma, puternica si creste in inaltime vei avea parte de succes pe plan profesional! Fie vei fi promovat, fie te asteapta o marire, fie vei schimba job-ul cu unul mai bine platit;



- daca flacara este rosiatica inseamna ca ai de lucru pe plan sentimental; stai de vorba cu tine si rezolva-ti conflictele interioare, altfel risti sa ramai singur;



- daca flacara este albastruie inseamna ca rezolvarea unei probleme care te preseaza si te macina de ceva vreme va veni in curand;



- daca flacara este mica si se stinge, pregateste-te pentru ce este mai rau: urmeaza sa ai o deceptie in dragoste. Fie vei afla ca esti inselata, fie se va desparti de tine intr-un moment in care nici nu te astepti;



- daca flacara nu arde lin, ci tremura, arde intr-o parte, fie in stanga, fie in dreapta si scoate fum ai mare grija: acesta este un semn ca trebuie sa iti stapanesti furia. In caz contrar, vei declansa o serie de probleme de care nu vei mai reusi sa scapi, potrivit kanald.ro.