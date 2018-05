Ce trebuie să faci în fiecare zi a săptămânii pentru a atrage norocul și bunăstarea

Fiecare zi a saptamanii are indicii importante. Iata care sunt lucrurile pe care trebuie sa le faci pentru a avea o viata usoara.

LUNI - Este o zi buna pentru interactiuni sociale si de afaceri, pentru intalniri cu familia si prietenii. In aceasta zi, iti poti trata emotiile cu respecta pentru ca nimic nu se poate schimba mai repede ca ele.

MARTI - Este o zi in care poti sa ai mai multa incredere in tine si energie. Este un moment bun pentru a incepe ceva. Nu te implica in conflicte pentru ca vei reusi mult mai multe fara ele.

