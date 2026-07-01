„Cea mai frumoasă fată din lume” s-a căsătorit: imagini de la nunta lui Thylane Blondeau. Cine este soțul ei

Thylane Blondeau, supranumită cândva „cea mai frumoasă fată din lume”, s-a căsătorit FOTO: Instagram/ Thylane Blondeau

Thylane Blondeau, franțuzoaica supranumită cândva „cea mai frumoasă fată din lume”, a frânt inimile admiratorilor din întreaga lume odată cu venirea veștii că s-a căsătorit.

Thylane s-a căsătorit cu actorul francez Ben Attal, cu care s-a logodit în luna martie.

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Modelul, în vârstă de 25 de ani, a distribuit pe Instagram imagini de la nunta care a avut loc la Paris. A îmbrăcat o rochie de mireasă creată de Eva Bouskila, potrivit USA Today.

În fotografii, Blondeau apare cu cocul ei caracteristic, împodobit cu flori, purtând o rochie albă cu o capă suprapusă și ținând în mână un buchet de cale. Attal, în vârstă de 29 de ani, fiul cântăreței și actriței franceze Charlotte Gainsbourg și nepotul regretatei Jane Birkin, a optat pentru o ținută clasică: un smoking negru, cămașă albă și fără cravată, cu părul creț pieptănat pe spate. Cei doi au avut o ceremonie civilă la primărie și au plecat de la eveniment într-un Porsche 356.

Printre fotografii, modelul a publicat și un mesaj referitor la fotografii care au pătruns în primărie în timpul ceremoniei.

„Întotdeauna am avut mult respect pentru paparazzi încă de la începuturile mele în modeling. În toți acești ani nu am refuzat niciodată o fotografie și am încercat mereu să fiu amabilă și respectuoasă cu fiecare dintre voi”, a scris ea, inițial în limba franceză. „În schimb, am fost profund tulburată de faptul că unii oameni au pătruns în primărie și au transmis în direct imagini din timpul ceremoniei noastre.

Există o diferență între a fotografia un eveniment desfășurat în aer liber și a interveni într-un moment care ține de intimitatea noastră. Mi-aș dori doar ca această limită să fie respectată”, a continuat ea. „Astăzi nu am fost un subiect de presă. Am fost doar o femeie care se căsătorea”.

Blondeau a devenit celebră încă din copilărie, după ce, în 2006, a fost desemnată de Vogue Enfants, ediția pentru copii a revistei Vogue France, drept „cea mai frumoasă fetiță din lume”. De atunci, a defilat și a pozat pentru branduri precum Dolce & Gabbana, Versace și Hugo Boss, iar în prezent este ambasadoare a brandului L'Oréal Paris.