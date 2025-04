Cei mai influenți oameni din lume în 2025: Revista TIME a publicat topul. În ce categorii sunt Trump, Musk, Snoop Dogg sau Blake Lively

Revista TIME a publicat topul de anul acesta al celor mai influenţi 100 oameni din lume. Sursa foto: Colaj Getty Images

Revista TIME a publicat topul de anul acesta al celor mai influenţi 100 oameni din lume. În clasament se regăsesc politicieni, precum preşedintele american Donald Trump, dar şi cântăreţul Ed Sheeran, care a concertat anul trecut la Bucureşti.

Artizani ai unor schimbări care afectează întreaga omenire, Donald Trump şi Elon Musk se regăsesc în lista celor 100 cele mai influente personalități ale lumii.

Din clasament nu lipseşte nici vicepreşedintele american JD Vance sau politicianul autodeclarat fan al lui Trump, preşedintele Argentinei, Javier Milei.

Un alt politician sud-american prezent în clasament este Claudia Sheinbaum, preşedintele Mexicului.

Dintre politicienii europeni, jurnaliştii americani i-au inclus în topul oamenilor puternici pe premierul britanic Keir Starmer şi pe viitorul cancelar al Germaniei, Friedrich Merz.

Personalităţile din topul realizat de TIME sunt împărţite în mai multe categorii, printre care Pionieri, Titani sau Artişti. Actriţa Demi Moore, care la începutul anului, a câştigat primul Glob de Aur din carieră, este menţionată la categoria „Legende”.

O altă actriţă inclusă în top 100 este Blake Lively, care a cunoscut faima alături de actorul român, Sebastian Stan, în serialul „Gossip Girl”. Nominalizarea lui Lively vine în plin scandal cu fostul ei co-protagonist, Justin Baldoni, pe care l-a dat în judecată pentru hărţuirea la care susține că ar fi supus-o pe platourile de filmare ale peliculei "It Ends With Us".

Rapperul american Snoop Dogg a fost inclus în categoria „Inovatori”, după ce a purtat torţa olimpică înaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor de la Paris.

Ed Sheeran, care în vară a cântat pe Arena Națională din București, a fost şi el inclus în clasamentul oamenilor influenţi pentru omenire. La fel şi fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, aflat în plin proces. Zuckerberg e acuzat de monopolizarea pieței prin achiziția WhatsApp și Instagram, cu pretinsul scopul de a-și elimina competiția.

Topul întocmit de jurnaliştii TIME Magazine include personalităţi din 32 de ţări.

Topul celor mai influenți oameni din lume în 2025: Categoria „Figuri iconice”

Actrița Demi Moore

Actorul Adrien Brody

Actorul Hiroyuki Sanada

Jucătorul din Superbowl Jalen Hurts

Jurnalistul David Muir

Scriitoarea Raquel Willis

Franțuzoaica Gisèle Pelicot, victima soțului ei și a altor 50 de violatori aduși de soțul ei

Angeline Murimirwa CEO CAMFED (Campaign for Female Education) și alții.

Topul celor mai influenți oameni din lume în 2025: Categoria „Lideri”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer

Președintele american Donald Trump

Antreprenorul Elon Musk

Vicepreședintele SUA J.D. Vance

Președintele Botswanei Duma Boko și alții.

Topul celor mai influenți oameni din lume în 2025: Categoria „Titani”

Jucătoarea de tenis Serena Williams

Actrița Blake Lively

Gimnasta Simona Biles

Designerul Miuccia Prada

Dezvoltatorul de rețele sociale Facebook Mark Zuckerberg și alții.

Topul celor mai influenți oameni din lume în 2025: Categoria „Artiști”

Cântărețul Ed Sheeran

Actrița Scarlett Johansson

Actorul Daniel Dae Kim

Actrița Kristen Bell

Actorul Adam Scott și alții.

Topul celor mai influenți oameni din lume în 2025: Categoria „Pionierii”

Dezvoltatorul de jocuri video Demis Gassabis

Cântăreața Park Chae-yeon (Rosé)

Cântărețul Miles Smith

Antreprenorul Andrew Forrest

Botanistul Robin Wall Kimmerer.

Topul celor mai influenți oameni din lume în 2025: Categoria „Inovatori”