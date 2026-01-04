Cei mai mulți români care păstrează mâncare în astfel de vase folosesc cuvântul greșit. Cum se zice corect: „caserolă” sau „casoletă”?

1 minut de citit Publicat la 12:24 04 Ian 2026 Modificat la 12:28 04 Ian 2026

Mâncare pusă într-o caserolă de plastic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Dacă te numeri printre cei care depozitează mâncarea în vase mici din sticlă sau plastic, probabil ai folosit fără să realizezi cuvântul „caserolă” sau „casoletă”. Dar care dintre ele este corect într-un astfel de context?

Deși mulți români folosesc „casoletă” pentru vasele cu capac în care păstrează resturile de mâncare, aceasta nu este definiția oficială în limba română.

Forma corectă în limba română este „caserolă”. Acest termen provine din franceza casserole, care înseamnă „vas pentru gătit”. În timp, cuvântul a fost adaptat fonetic în limba română și a devenit „caserolă”, desemnând atât vasul propriu-zis, cât și recipientele pentru păstrarea mâncării.

Corect este să spui: „Am pus resturile în caserolă.”„Am cumpărat o caserolă de salată.”

Definiții DEX pentru „caserolă”:

1. Capsulă de porțelan, cu coadă, folosită în laborator pentru topirea substanțelor vâscoase și puțin volatile.

2. Cratiță adâncă cu coadă și cu fundul plat, folosită în bucătărie.

3. Recipient din material plastic, pentru alimente.

4. Carenajul elicei.

Pe de altă parte, forma „casoletă” este o eroare frecventă. Aceasta a apărut prin asocierea greșită cu diminutivul „-etă” și nu are suport în dicționarele limbii române.

Ce înseamnă „casoletă” și de ce e folosit greșit

Evitați varianta „casoletă”, chiar dacă este foarte răspândită, mai ales în limbajul informal.

Definiții DEX pentru „casoletă”

1. Vas metalic inoxidabil care servește la sterilizarea și la păstrarea sterilă a pansamentelor și a unor instrumente medicale.

2. (Franțuzism) Vas în care se ard mirodenii. – Din fr. cassolette.

Așadar, data viitoare când pui resturile de mâncare în bucătărie sau cumperi un vas nou pentru depozitare, amintește-ți că termenul corect este „caserolă”.