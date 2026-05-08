„Cel mai mare ambasador al vieţii pe Pământ”. David Attenborough a împlinit 100 de ani: „Am fost copleşit de mesajele de felicitare”

Naturalistul David Attenborough a declarat că a fost „complet copleşit de mesajele de felicitare” primite cu ocazia împlinirii a 100 de ani, vineri, şi le-a mulţumit „din toată inima” celor care i-au transmis urări, scrie The Guardian.

Naturalistul a spus că sperase să îşi sărbătorească discret centenarul. În schimb, momentul va fi marcat printr-un eveniment live la Royal Albert Hall, transmis de BBC One, care va include muzică din programele sale, precum şi poveşti şi reflecţii ale unor personalităţi publice şi susţinători ai protecţiei naturii.

Într-un mesaj audio înregistrat şi distribuit joi seară, Attenborough a spus: "Mă gândeam mai degrabă că îmi voi sărbători în linişte cea de-a 100-a aniversare, dar se pare că mulţi dintre voi aţi avut alte idei. Am fost complet copleşit de mesajele de felicitare, de la grupuri de preşcolari până la rezidenţi ai căminelor de bătrâni şi nenumăraţi oameni şi familii de toate vârstele. Pur şi simplu nu pot răspunde fiecăruia în parte, dar aş vrea să vă mulţumesc tuturor, foarte sincer, pentru mesajele voastre frumoase."

Prezentatorul, a cărui voce profundă a descris minunile vieţii pe Pământ pentru miliarde de oameni, a inspirat eforturi globale de protejare a faunei şi florei într-o viaţă care a coincis cu extincţia în masă a speciilor şi destabilizarea climei.

Pentru a marca aniversarea sa, Muzeul de Istorie Naturală a dat numele lui Attenborough unei specii nou descoperite de viespe parazită - Attenboroughnculus tau - şi organizează până în august expoziţia interactivă "Our Story With David Attenborough".

La Grădinile Kew, angajaţii au înregistrat un mesaj aniversar în care îi aduc un omagiu şi îi îndeamnă pe oameni să îl onoreze pe Attenborough având mai multă grijă de plante şi ciuperci. Muzeul Australian îi va aduce de asemenea un omagiu patronului său oferind acces gratuit la noua expoziţie "Bloodsuckers: Nature's Vampires".

Omagii au venit din lumea ştiinţei, politicii şi culturii populare

Naturalistul Chris Packham a spus: "Este cel mai mare prezentator în viaţă şi a fost cel mai mare ambasador al vieţii pe Pământ pe care planeta l-a avut şi îl va avea vreodată. Şi, la fel de important, este un tip de treabă, un entuziast, un naturalist pasionat şi un comunicator inteligent şi echilibrat. Îl iubim pentru că avem încredere în el, fiindcă ne-a spus întotdeauna adevărul aşa cum îl cunoaştem. Şi ce moştenire extraordinară este asta!".

Actorul Ian McKellen a spus că Attenborough reprezintă "tot ce este mai bun la BBC", realizând programe serioase pentru un public larg. "Capacitatea lui de a transmite propriul entuziasm este foarte preţioasă şi a adus atât de multă bucurie pentru atât de mulţi oameni", a spus el.

Attenborough este recunoscut ca un povestitor desăvârşit, ale cărui naraţiuni concise şi simţ al umorului conectează telespectatorii la ecosisteme din Amazon şi Atlantic până în Arctica şi savana africană. El este un susţinător pasionat al lumii naturale.

Attenborough este, probabil, cel mai de încredere interpret al altor specii pentru omenire. Cu siguranţă este unul dintre cei mai populari britanici, potrivit sondajelor.

Alastair Fothergill, de la compania de producţie Silverback Films, a declarat: "Să lucrez cu David de-a lungul deceniilor a fost unul dintre marile privilegii ale vieţii mele. Înaintea lui, televiziunea despre natură era adesea văzută ca un domeniu de nişă sau pur educativ, dar David a adus minunile planetei în sufrageriile oamenilor într-un mod complet nou. Dintr-odată, publicului de pretutindeni i-a păsat de locuri şi animale pe care nu le văzuse niciodată. Nu doar că a adus un sentiment unic de uimire şi emoţie în aceste poveşti, ci le-a insuflat oamenilor şi un puternic simţ al responsabilităţii faţă de planetă."

Attenborough s-a născut în Isleworth, în vestul Londrei, în 1926, şi a crescut lângă Leicester, explorând natura în copilărie şi pedalând kilometri întregi pentru a ajunge în păduri unde putea găsi fosile sub pietre.

După perioade petrecute în marină şi în domeniul editorial, a candidat pentru un post la BBC în 1950 şi a început curând să realizeze programe documentare, inclusiv o serie despre grădina zoologică din Londra. A avansat rapid în cadrul instituţiei şi a fost numit director al BBC2 în 1965, poziţie din care a coordonat primele episoade ale unor emisiuni precum "The Old Grey Whistle Test" şi a contribuit la dezvoltarea seriei documentare de referinţă "Civilisation".

Interesul său principal au rămas însă fauna sălbatică şi filmul documentar, ceea ce a dus în 1979 la seria în 13 părţi "Life on Earth". Într-un episod celebru, a avut o întâlnire neaşteptat de apropiată cu un mascul adult de gorilă în Rwanda. Într-un monolog calm, le-a reamintit telespectatorilor: "Pare cu adevărat foarte nedrept că omul a ales gorila pentru a simboliza tot ceea ce este agresiv şi violent, când tocmai acesta este lucrul care nu caracterizează gorila - ci pe noi."

Din acel moment, a devenit o figură celebră şi influentă, deşi unii au spus că nu a făcut suficient pentru a evidenţia criza climatică. Scriitorul George Monbiot a spus că a fost "uimit de eşecul constant al lui Attenborough de a construi o apărare coerentă, sinceră şi eficientă a lumii vii pe care o iubeşte".

Mulţi alţii au apărat abordarea cineastului, iar Attenborough însuşi a spus că a tras frecvent semnale de alarmă privind mediul, inclusiv în serii întregi precum "State of the Planet" din 2000, dar că prea multe avertismente sumbre pot descuraja publicul.

În ultimii ani, Attenborough a atras şi mai mult atenţia asupra distrugerii naturii. El a declarat pentru The Guardian în 2018 că scopul său este să îi facă pe oameni să le pese suficient încât să acţioneze; să îi atragă către subiect şi apoi, la finalul unui program sau al unei serii, să le transmită mesajul despre mediu. Această strategie a avut un succes deosebit cu "Blue Planet", care a declanşat o campanie globală împotriva plasticului.

Attenborough a urcat pe scena conferinţei ONU privind clima din Polonia, în decembrie 2018, pentru a avertiza asupra unei crize existenţiale. "În acest moment ne confruntăm cu un dezastru provocat de om la scară globală, cea mai mare ameninţare din ultimele mii de ani: schimbările climatice", a spus el. "Dacă nu acţionăm, prăbuşirea civilizaţiilor noastre şi dispariţia unei mari părţi a lumii naturale se află la orizont", a avertizat.

Trei ani mai târziu, la COP26 de la Glasgow, el le-a spus generaţiilor tinere: "În timpul vieţii mele am fost martorul unui declin teribil. În timpul vieţii voastre, aţi putea şi ar trebui să fiţi martorii unei recuperări extraordinare."