Românca pe care Ceaușescu a obligat-o să se mărite cu un împărat african. Acum bijuteriile ei se vând la București

sursa foto: Agerpres / Facebook / Knio Gabi Dinica

Pe 4 iunie, Casa de Licitații Artmark scoate la vânzare, la București, o colecție neobișnuită: peste 30 de bijuterii care i-au aparținut Gabrielei Drâmbă, femeia care, în anii '70, a ajuns soție de împărat african. Însă, dincolo de aur și pietre prețioase, ceea ce dă valoare acestor piese este povestea din spatele lor. E una care leagă România comunistă, Securitatea și unul dintre cele mai sângeroase regimuri din Africa.

Ce se vinde și cât costă

Licitația are loc la Galeriile Artmark, în Palatul Cesianu-Racoviță, pe 4 iunie, de la ora 18:00. Printre piesele scoase la vânzare se numără:

un ceas Tissot Saphir din aur, de damă – preț de pornire 5.000 de euro;

o brățară din aur alb cu diamante – de la 3.000 de euro;

o broșă din aur bicolor, cu email, turcoaze și perle – de la 2.000 de euro;

un set de cercei și inel din aur, cu perle – de la 1.000 de euro;

un ceas Colecție Flamor din aur, de damă – de la 3.000 de euro;

un inel din aur alb cu acvamarin și diamante – de la 1.500 de euro;

un colier din aur roșu cu carneolă – de la 3.000 de euro.

Reprezentanții casei de licitații spun că adevărata valoare a colecției nu stă în metale și pietre, ci în istoria pe care o poartă fiecare obiect.

„Valoarea acestei colecții nu poate fi redusă la o sumă de bani, cu atât mai mult cu cât vorbim despre peste 30 de bijuterii, fiecare cu propriile caracteristici, materiale și estimări. Dincolo de valoarea intrinsecă a aurului, diamantelor și a celorlalte pietre prețioase care le compun, aceste piese au o importantă valoare istorică și documentară, dată de proveniența lor. Faptul că au aparținut Gabrielei Drâmbă, fosta soție a împăratului Bokassa I, le transformă în martori ai unei epoci și ai unui context istoric aparte, aflat la intersecția dintre putere, diplomație și lumea luxului din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Pentru colecționari, proveniența reprezintă adesea o componentă la fel de importantă precum materialul din care este realizat obiectul, deoarece oferă acea dimensiune umană și istorică ce nu poate fi replicată. În acest sens, colecția doamnei Drâmbă nu este doar o selecție de bijuterii valoroase, ci și un fragment de istorie personală și internațională, conservat prin intermediul unor obiecte care își păstrează atât frumusețea, cât și capacitatea de a spune povești peste generații”, a declarat pentru Libertatea Anca Bejan, director de comunicare al Casei de Licitații A10 by Artmark.

Gabriela Drâmbă nu a vrut să comenteze nici despre viața și cariera sa, nici despre colecția pe care o vinde.

Cine este Gabriela Drâmbă

Povestea ei este, în sine, un roman. S-a născut în 1946, la Târgu Mureș, a terminat Liceul Gheorghe Lazăr din București și apoi Facultatea de Chimie Alimentară de la Galați. Potrivit informațiilor publice, a fost racolată de tânără de Securitate și, treptat, a ajuns să frecventeze cercuri foarte sus-puse.

La un moment dat, în București, a cunoscut un italian bogat care s-a îndrăgostit de ea și a cerut-o în căsătorie. Planurile s-au schimbat însă brusc, în vara lui 1970, când în România comunistă a venit în vizită Jean-Bédel Bokassa – președintele Republicii Centrafricane, ajuns la putere printr-o lovitură de stat în 1965. Bokassa a fost cucerit de frumusețea Gabrielei Drâmbă.

Astfel că, profitând de slăbiciunea liderului african pentru tânără, Nicolae Ceaușescu a trimis-o, practic forțat, la Bangui, capitala Republicii Centrafricane. Oficial, mergea acolo ca translator, alături de un ansamblu folcloric.

Soție de împărat. Și o viață de coșmar

În 1975, Gabriela Drâmbă s-a căsătorit cu Bokassa și s-a mutat într-un palat luxos. Aparențele înșelau însă: viața ei era una extrem de grea, marcată de crizele de gelozie ale liderului african și de abuzurile lui constante – alcoolice și sexuale.

În februarie 1976 li s-a născut o fiică, Anne de Berengo Bokassa, care avea să se stabilească mai târziu în Franța și să ajungă lider sindical la Confederația Generală a Muncii (CGT). Fiica celor doi nu a acordat niciodată vreun interviu.

Tot în 1976, Bokassa – un mare admirator al lui Napoleon – s-a autoproclamat „împăratul Bokassa I”, transformând Republica Centrafricană în „Imperiul Centrafrican”.

Sătulă de abuzuri, Gabriela Drâmbă a reușit, în 1977, să-l convingă să accepte divorțul și să o lase să plece în Franța împreună cu fiica lor. Ea a fost a 12-a soție a unui bărbat care a avut, în total, 18 neveste și 39 de copii legitimi.

Bokassa a condus prin teroare până în 1979, când a fost detronat într-o operațiune organizată de Franța. A fugit în exil = în Libia, Coasta de Fildeș și Franța – apoi s-a întors în țară cu gândul de a pune la cale o nouă lovitură de stat. În 1986 a fost arestat și condamnat la moarte prin spânzurare, pedeapsă comutată ulterior la 20 de ani de închisoare. A fost eliberat în 1996 și a murit în același an, la 75 de ani, în urma unui atac de cord.

Povestea de iubire cu Gheorghe Dinică

Întoarsă în România după 1990 și trecută prin încă două divorțuri, Gabriela l-a cunoscut pe marele actor Gheorghe Dinică. Între ei s-a legat o poveste de dragoste, care a durat până în noiembrie 2009, când Gheorghe Dinică a murit în urma unui stop cardiac la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București.